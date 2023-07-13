«Шел на детский плач через дым»: участник СВО спас трех человек на пожаре во время отпуска

Рядовой стрелковых войск спас трех человек на пожаре. Фото: Предоставлено Фанилем Казимовым // Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирской области рядовой стрелковых войск Фаниль Казимов помог спасти пятилетнюю девочку, ее маму и 59-летнего мужчину на пожаре. Участник СВО вернулся в родную деревню в отпуск, ехал отмечаться в военкомат, как увидел дым от пожара. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Фаниль ехал отмечаться в военкомат, когда заметил дым. Фото: Предоставлено Фанилем Казимовым

Фаниль Казимов ненадолго вернулся с СВО в родную деревню Тармакуль Чановского района, решил провести отпуск с родными. Днем 12 июля Фаниль поехал отмечаться в вокномате в Чанах, как вдруг, уже подъезжая, из окна машины увидел дым со стороны улицы Герцена.

- Со мной в машине были два брата и друг, мы свернули посмотреть, что случилось. Оказалось, что пожар. Горел дом, внутри были люди. Рядом был сосед людей, он звал на помощь и пытался проникнуть в дом. Я снес пластиковое окно и запрыгнул внутрь. Первым увидел мужика, на нем горела футболка. Я его схватил и в окно бросил, крикнул парням: «Принимайте». Отдышался и слышу, кто-то плачет, ребенок. Шел сквозь дым на детский плач, почти наощупь, нашел комнату, смотрю – на кровати сидит девочка 4-5 лет, рядом женщина. В первую очередь девчонку схватил, передал ее мужику на руки. Затем помог выбраться женщине, – рассказал КП-Новосибирск рядовой Фаниль Казимов.

Сосед Евгений первый заметил пожар и помогал доставать людей из горящего дома. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

По данным МЧС, пожар произошел днем 12 июля на улице Герцена. Горел дом местного пенсионера, к нему накануне в гости зашла знакомая с дочкой. В 12:10 их сосед Евгений Семенов первым заметил дым и сообщил в МЧС, что горит частный дом. Он же бросился на помощь:

- Сначала подумал, что сосед топит баню. Потом вижу, что веранда вся в огне. Быстро побежал туда. Пришлось выломать дверь и разбить окно. Соседу помог, он уже горел. Я как мог облил его водой, – рассказывает Евгений Семёнов.

Хозяин дома попал в больницу с ожогами, женщина с ребенком не пострадали. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Скорая увезла 59-летнего мужчину в Чановскую больницу с ожогами средней степени тяжести. Женщина с девочкой не пострадали. А Фаниль Казимов поспешил в военкомат, не дождавшись прибытия пожарных машин.

- Всего я пробыл в доме минуты три, ожогов не получил – только надышался дыма. Я людей передавал мужику, соседу – не знаю, как его зовут. Передал и уехал оттуда, как только две машины пожарные подъехали. За помощью не обращался, спешил в военкомат, – рассказал КП-Новосибирск Фаниль Казимов. — А вообще я действовал по привычке, я же с СВО только вернулся.

Прибывшие пожарные потушили огонь на кровле дома и веранде за 10 минут. Общая площадь пожара составила 94 квадратных метра, но дом будет пригоден к проживанию после ремонта. В ГУ МЧС по Новосибирской области поблагодарили Евгения Семенова – мужчина не в первый раз спасает людей из горящего дома. Редакция КП- Новосибирск передала контакты рядового Фаниля Казимова – его также поблагодарили за самоотверженность.

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