Под Новосибирском супруги спасли 5-летнюю девочку и двоих взрослых на пожаре

Супруги из поселка Чаны Новосибирской области спасли из горящего дома троих человек. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Супруги из поселка Чаны Новосибирской области спасли из горящего дома троих человек – пятилетнюю девочку и двух взрослых. Подробности истории раскрыли в ГУ МЧС России по региону.

ЧП произошло в среду, 12 июля, на улице Герцена. 36-летний Евгений Семенов и его супруга ехали домой на обед. Внезапно они заметили дым от соседского дома. Подъехав ближе, увидели, что веранда объята огнем.

Сибиряк не исключал, что в доме кто-то есть, и бросился на помощь. В это время жена Евгения вызывала пожарных.

− Пришлось выломать дверь и разбить окно. Пятилетнюю девочку вытащил на руках, соседу тоже помог. Он уже горел. Я как мог облил его водой, а потом вывел на улицу. Тут подоспели еще ребята, они эвакуировали женщину, − рассказал Евгений Семенов.

Хозяин дома − 59-летний местный житель, попал в больницу с ожогами. Его госпитализировали в реанимацию в средней степени тяжести.

Выяснилось, что женщина и пятилетняя девочка зашли к мужчине в гости, а спустя некоторое время произошел пожар. К счастью, они не пострадали.

В МЧС уточнили, что горели крыша дома и веранда. Площадь пожара составила 94 метра квадратных. По предварительной версии, ЧП произошло из-за неосторожности при курении. В тушении были задействованы 13 человек личного состава и четыре единицы техники.

Что касается Евгения Семенова, то он не впервые в подобной ситуации. Как-то раз он уже спас соседей при пожаре.

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