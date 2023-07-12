«Они звали ее мамой»: в Новосибирске няню двоих детей признали виновной в их гибели

В Новосибирске няню двоих детей признали виновной в их гибели. Фото: Мария НОВИКОВА/соцсети

В Новосибирске 19-летнюю няню признали виновной в гибели двоих детей во время пожара. Ее приговорили к реальному сроку. Точку в резонансном деле сегодня поставил Первомайский районный суд Новосибирска. Репортаж из зала суда - корреспондента КП-Новосибирск.

- Не переживайте, все будет хорошо, - обратилась девушка к пришедшим на финальном заседании матери и бабушке.

Но на вопросы журналистов Ксения Зацепина отвечать не стала. Зато во время процесса воспользовалась своим правом на последнее слово. Текст заготовила заранее, читала его по бумажке. В своей короткой речи попросила прощения у деда погибших детей - именно его, а не безответственную мать малышей, следователи признали потерпевшим – и попросила не судить ее строго.

- Я знаю, что оправданию моему поступку нет и не будет. В тот момент, когда я их оставляла, я даже не могла подумать, что может такое произойти. Я признаю свою вину, что не досмотрела за ними, - дрожащим голосом сказала обвиняемая, обращаясь к судье.

Две Ксении - мать малышей и ее тезка вместе снимали квартиру в пятиэтажке на улице Грунтовой на Первомайке. Уехав на заработки на неделю, Карабина оставила двухлетнего сына и годовалую дочь на попечение подруге Зацепиной. За это подружке платила.

Перед Новым годом, видимо устав заниматься чужими детьми, Ксения Зацепина приняла роковое решение - отправилась в салон красоты нарастить ресницы. Брошенные на несколько часов на произвол судьбы малыши, судя по заключению экспертов, нашли в квартире зажигалку. Случилось непоправимое.

- Я увидел огонь, закидал снегом через окошко. Ну а там уже пожарные пошли, вынесли двух ребятишек, - едва сдерживая слезы вспоминал события того рокового дня сосед погорельцев Михаил.

- В помещении произошло возгорание и значительное задымление. Смерть детей наступила в результате отравления продуктами горения, - добавила в разговоре с журналистом КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

За оставление детей в опасности и причинение им смерти по неосторожности няню приговорили к двум годам и 10 дням лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии поселения. Родных Зацепиной, которые пришли ее поддержать, такое решение возмутило. Они уверены, что в случившемся прежде всего виновата мать детей, а нее ее подруга.

- Она вообще детьми не занималась. Дети ее толком не знали. Маленькие дети Ксюшу, мою внучку, звали мамой. Да у ней вообще трое детей. И она ни с одним ребенком толком не занималась. Старшая дочь где-то там у бабушки или у тети находится, ее лишили родительских прав, этих нарожала настрогала, а че толку-то, - посетовала бабушка осужденной Татьяна Зацепина в разговоре с журналистом КП-Новосибирск.

Дело Ксении Карабиной рассматривают в мировом суде Первомайского района. Процесс проходит в закрытом для СМИ режиме. По нашей информации, приговор нерадивой матери могут огласить уже в конце лета. Ей на время следствия, в отличие от подруги, избрали более мягкую меру пресечения - подписку о невыезде.

- Та на свободе гуляет, а эту закрыли. Ребенку всего 19 лет. Не мать сидела с ними, а ребенок сидел. Я ходила к ней, как свидетель. Она в этих коротких своих платьицах стояла, завлекала мужчин, - резюмировала пожилая женщина, расстроенная, что ее внучку упекли за решетку.

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