«Ребёнок отбился от него палкой»: в Новосибирске рецидивиста по кличке Сашка Пушкин судят за попытку убийства четвероклассника

Мужчину обвиняют в нападении на 10-летнего мальчика. Фото: Мария НОВИКОВА/соцсети

Рецидивист, напавший с ножом на 10-летнего мальчика, предстал перед судом в Новосибирске. Мужчину обвиняют в покушении на убийство ребенка, но уголовник со стажем уверяет - он совершил только разбой. Мол, позарился, на дорогой мобильный телефон ученика. Репортаж из зала суда - корреспондента КП-Новосибирск.

В наручниках и под конвоем на заседание доставили Александра Железовского по прозвищу Сашка Пушкин. Он не только тезка поэта по имени и отчеству, но еще и совсем недавно – до того, как в очередной раз угодить в СИЗО – носил роскошную кудрявую шевелюру.

- Военнообязанный? – задала вопрос фигуранту судья.

- Нет.

- В связи с чем?

- Сидел.

В застенках 40-летний мужчина провел большую часть своей жизни. Судили его в основном за разбойные нападения. Но на этот раз, помимо уже привычной статьи, обвинили еще и в попытке лишить жизни четвероклассника.

- По данным следствия, днем 7 апреля на территории общеобразовательной школы в Октябрьском районе города Новосибирска мужчина совершил покушение на убийство 10-летнего мальчика, пытаясь нанести ему удар ножом. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, вследствие того, что мальчик оказал активное сопротивление.

В тот день школьник вместе с одноклассниками возвращался домой после уроков. На улице к ним подошел вооруженный незнакомец, приставил к горлу Арсения (имя изменено) нож и повалил на землю. Не смотря на испуг, шустрый ребенок смог дать отпор взрослому мужчине.

- Ребенок выкрутился, палкой отбивался, руками, ногами - как мог. Он занимается армейским боем, он у меня очень долго занимается футболом и, наверное, от того, что у него есть какие-то спортивные навыки - скорость, быстрота, ловкость - ему удалось вырваться, - рассказала КП-Новосибирск мать мальчика Рада Коркина.

С человеком, который напал на ее ребенка, женщина уже виделась на очных ставках. По ее словам, Железовский во время проведения следственных действий утверждал, что хотел отобрать у ребенка смартфон, а не убить его. Но мать школьника в версию обвиняемого не верит.

- Он хватанул ребенка, уронил его, ножом замахнулся и хотел воткнуть. Но это же покушение - сразу понятно! Если ты хочешь что-то украсть, ты озвучиваешь, отдай мне телефон, либо шаришь по карманам, - удивляется женщина.

После случившегося сын Рады, которому недавно исполнилось 11 лет, теперь вынужден посещать психолога.

- У меня ребенок сейчас боится взрослых мужчин. Он говорит, мама, когда идет ко мне взрослый мужчина, я сразу смотрю на его руку, потому что боюсь, что он достанет нож. Он говорит, мам, посуду мою дома, вижу, нож лежит в раковине, я сразу тот вспоминаю случай. Стал темноты иногда бояться, - сказала КП-Новосибирск мама мальчика.

На вопрос, какого наказания заслуживает подсудимый, Рада, не кривя душой заявила: «Я думаю такие люди не должны находиться рядом с нашими детьми. Я бы хотела еще долго-долго не слышать о нем, чтобы мой ребенок успокоился и знал, что этот дяденька – недочеловек - лет на 10-15 уехал».

Обвиняют Железовского в разбойном нападении и покушении на убийство. Если вину по обоим эпизодам докажут, ему грозит серьезный срок. Пока же процесс только набирает обороты. На первом заседании фигурант вел себя демонстративно нагло, даже угрожал журналистам, пока конвой вел его по коридору. Стоит добавить, что к уголовной ответственности рецидивиста привлекали не только за имущественные преступления, но и четыре раза приговаривали за неуважение к суду.

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