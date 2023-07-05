«Думали, она шутит»: в Новосибирской области пятиклассница утонула на глазах у подружек

Котлован был вырыт для того, чтобы запустить в него рыбу. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

В Новосибирской области 12-летняя девочка утонула в искусственном котловане. Трагедия произошло в поселке Александро-Невский Баганского района.

- У нас есть котлован, его специально вырыли, чтобы там разводить рыбу. Но дети облюбовали это место, многие купаются, - рассказали КП-Новосибирск местные жители.

3 июля 12-летняя Света* вместе с подружками зашла в воду. Дети играли. Как вдруг Света скрылась под водой.

- Там есть резкий обрыв, видимо, она провалилась в него. Ухватилось рукой за ногу подруги. Видимо, так хотела выкарабкаться. Вторая девочка побежала на берег. Дети не поверили сначала, что Света утонула, думали, что она так шутили. Звали ее долго, - говорит сельчане.

Девочку спасти не удалось. Дети потом позвали взрослых. Как говорят жители, дядя Светы сам достал тело девочки со дна.

- Света была старшим ребенком в семье. У нее остался младший брат 4 года. Сегодня 5 июля были похороны, - уточнили местные.

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Однако, говорят, что родители запрещали девочке купаться в опасном водоеме.

*имя изменено

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