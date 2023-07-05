Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июля 2023 4:28

Нырнула и исчезла: 12-летняя девочка утонула под Новосибирском

Под Новосибирском в котловане утонула 12-летняя девочка
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском в котловане утонула 12-летняя девочка.

Под Новосибирском в котловане утонула 12-летняя девочка.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В поселке Александро-Невский в Карасукском районе Новосибирской области погибла 12-летняя школьница. Девочка утонула в котловане 3 июля. Она купалась в нем вместе с подружками, несмотря на родительский запрет.

– Школьница нырнула и на поверхности воды больше не появлялась, – сообщает «Степная нива».

Известно, что по факту гибели девочки в СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следствие установит обстоятельства гибели ребенка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber