«Он со старшей даже уроки делал один раз»: мать третьеклассницы встала на защиту сожителя, которого обвиняют в избиении девочки

Петровы вместе 3 года. Фото: предоставлено местными жителями

Соседи назвали его садистом, издевающимся над детьми, а сожительница -мама ребятишек - встала на защиту мужчины, говорит - «золотой, любимый». Напомним, что Новосибирск потрясло видео, появившееся в соцсетях. В ролике, снятом под окнами квартиры в селе Убинское, ребенок истошно кричит: «Папочка, умоляю, не надо!», а после слышны звуки ударов. Делом уже заинтересовались в Следственном комитете и прокуратуре. Но мама девочки взялась защищать любимого. КП-Новосибирск выслушала ее.

«НЕ РАБОТАЕТ, ПОТОМУ ЧТО Я НЕ ДАЮ»

Петровы* вместе 3 года. Миша* и Маша* воспитывают пятерых детей: двое - общие, а трое - от предыдущего брака женщины. Только вот методы воспитания начали вызывать вопросы у соседей. Семья живет на первом этаже многоквартирного дома. Взрослые не работают, и их разборки частенько разносятся по подъезду. Жильцы уже пытались утихомирить Михаила самостоятельно, но крики и подозрительные звуки все равно периодически доносятся из квартиры Петровых. Тогда соседи и решили выложить видео - ролик с кричащим и плачущим ребенком: девочка просит «папочку» (на самом деле - отчима) прекратить что-то делать, а дальше слышны звуки ударов. К семье уже наведались правоохранители, они увезли отчима в отдел полиции и возбудили уголовное дело, мать с малышами направили в больницу на обследование, а старшую, девятилетнюю девочку, чей голос попал на видео, отправили на экспертизу - снять побои. При этом Мария, мама девочки, решила высказать свою точку зрения на конфликт. Она взяла сожителя Михаила под свою защиту.

- Да, Миша не работает, но не потому что не хочет, а потому что я не даю, - рассказала КП-Новосибирск Мария. - Например, поедет он на вахту, а я что тут буду делать одна с пятью детьми? Вот и живем на пособия. Он в местный магазин ходил, пытался устроиться разнорабочим, но ему так оттуда и не перезвонили.

По словам женщины, Миша и мухи не обидит, не то что детей.

- Максимальное наказание, к которому может прибегнуть Миша, - поставить детей в угол. Не более того! - уверенно заявляет КП-Новосибирск Мария. - Он со старшей даже уроки делал один раз.

- А что происходит на видео, которое появилось в соцсетях?

- Миша дочке чирей на коленке выдавливал, вот она и орала как резаная.

«УХОДИ ОТ НЕГО, ДУРА!»

Речам Маши хочется верить, но плохо получается. Соседи совместно жаловались корреспонденту КП-Новосибирск на постоянный шум и пьянки в квартире Петровых. Но и тут Маше есть что сказать.

- Конечно у нас шумно. Что тут такого? Дети постоянно бесятся, кричат, играют. Они не могут по-другому. Никаких пьянок у нас нет и никогда не было. Только на праздники собираемся с алкоголем, - говорит жительница области.

Сейчас из-за сложившейся ситуации Маше пришлось удалить свои страницы из всех соцсетей. Ее семью начали травить местные жители.

- Сначала эта тема обсуждалась в местных чатах, а потом мне начали писать напрямую, мол, как я до такого докатилась. Пишут: «Уходи от него, дура!» - объясняет Маша.

В данный момент женщина вместе с детьми в больнице на обследовании, а старшую девочку увезли в Чулым на экспертизу. В отношении Михаила возбудили уголовное дело по статье «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Но, как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, раньше на семью официально жалоб не поступало.

- В отношении матери ребенка составлен административный протокол за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, - добавили в ведомстве.

* Имена изменены.

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