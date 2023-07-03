«Папочка, умоляю, не надо!»: в Новосибирской области отчима обвиняют в жестоком избиении девятилетней девочки

Мужчина живет в этом доме с семьей. Фото: предоставлено местными жителями

В соцсетях появился крик о помощи. «Отчим периодически избивает детей. Старшей - 9 лет. Вчера ребятишки сняли видео из-под его окна. Девочка кричит и умоляет папочку (отчима), чтобы не бил. А он, урод, избил удочкой по рукам и ногам, испинал ребенка и напоследок - кулаком в лицо! 9 лет девочке! Это урод и ничтожество!» - пишет возмущенная подписчица группы «Инцидент Новосибирск».

В доказательство прикладывает ту самую видеозапись, которую без слез слушать невозможно.

- Папочка, умоляю, не надо! Папочка, не надо! Это было последний раз, папочка, - надрываясь, орет маленькая девочка.

- Мамочку будешь умолять, - резко отвечает мужской голос. Слышатся звуки ударов.

- Аааааа… - продолжает орать девочка.

КП-Новосибирск нашла соседей семьи, в которой избивают ребенка, и поговорила с ними.

ПЬЕТ НА ПОСОБИЯ И БЬЕТ

Семья Петровых*, о которой идет речь, живет в селе Убинское, на первом этаже многоквартирного дома.

- Миша* живет с Машей* около 3 лет. У них два совместных ребенка: мальчику 5 месяцев, а девочке около 2 лет. Еще есть трое старших детей - не его, а от предыдущего брака Маши. Самой старшей из них 9 лет, остальных я не видела, - рассказала КП-Новосибирск соседка Петровых.

По словам жителей дома, Миша нигде не работает, они с Машей живут на детские пособия.

- Пьет только он, пропивает все пособия. А она исправно все его выходки терпит, - говорят соседи.

МАМА - В ОТДЕЛЕ, ДЕВОЧКА - В БОЛЬНИЦЕ

Местные уже устали от шумной квартиры. Оттуда постоянно доносится детский плач вперемежку с музыкой и криками.

- Старшей девочке, которой 9 лет, достается больше всех. Он лупит ее по поводу и без. Бьет всем, что только под руку попадется. Последний раз огрел ее пару раз удочкой и кулаками. Мы пытались говорить с ним да и с матерью детишек, но все без толку. Маша боится Мишу и не может ему перечить. Боится, что ей тоже прилетит, - добавляют соседи. - Чтобы хоть как-то повлиять на них, мы выложили это видео в соцсети.

Как рассказали неравнодушные жители, сегодня, 3 июля, к Петровым приезжала полиция. Они забрали Машу с пятимесячным ребенком в отдел. Видимо, чтобы та дала показания по инциденту. Девятилетнюю девочку забрали в больницу, чтобы снять побои.

Тем временем к делу подключилась прокуратура Новосибирской области.

- Прокуратурой Убинского района организована проверка по сообщению о применении насилия в отношении девятилетнего ребенка. В рамках проверки прокуратура оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений с несовершеннолетней и ее семьей, - уточнили в ведомстве.

* Данные изменены.

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