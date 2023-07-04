Самой популярной современной песне про Новосибирск исполнилось 20 лет

Группа "Черныш и Барселона" прославилась песней "В Новосибирске не разводятся мосты". Фото: предоставлено Радио "Юнитон".

«В Новосибирске не разводятся мосты» - неофициальный гимн столицы Сибири. Хотя Новосибирск в куплете является, скорее, контекстом, народ все равно полюбил строчки и мелодию. Кстати, хит даже пытались перекупить. Говорят, на песню положил глаз Павел Есенин, один из создателей группы Hi-Fi и тоже новосибирец (в 1990-х годах он жил на Вокзальной магистрали. - Ред.), но его компаньон Эрик Чантурия поставил условие: слово «Новосибирск» надо вычеркнуть, чтобы жителям других городов трек тоже зашел. Продавать песню на переделку отказались.

КП-Новосибирск попросила авторов и исполнителей, а также ее продюсера рассказать подробнее об истории песни «В Новосибирске не разводятся мосты». Дадим им слово.

Татьяна Диканская, медиаменеджер, автор многочисленных песен, автор и режиссер мюзикла «Рождение звезд»:

- В 2003 году Борис Комаров захотел перезаписать песню, которая служила практически гимном «Радио Юнитон», и попросил меня (я тогда работала редактором развлекательных программ на радиостанции) сделать к ней новый текст. Буквально в тот же день я попала в пробку на Коммунальном мосту, и мне пришла в голову фраза, которая отлично ложилась в ритмику музыки гимна. «Хорошо, что хоть не разводятся мосты, а то стояли бы часами», - подумала я, и тут же родился главный рефрен песни. Дальше надо было сочинить историю, которая трогала бы людей, помогала справиться с переживаниями, согревала бы по вечерам своей мелодией и смыслом. Так и получились слова «в Новосибирске не разводятся мосты» - история про то, как люди расстаются просто потому, что не смогли поговорить друг с другом и объяснить свои чувства. Текст сразу всем понравился, но он не сочетался с существующей мажорной гармонией, и тогда Владимир Черныш переписал музыку. Песня была презентована руководству «Радио Юнитон» и отправлена в работу. Владимир Черныш буквально душу вложил в аранжировку - так ему нравилась композиция. Результат того стоил. Я не сомневаюсь, что «В Новосибирске не разводятся мосты» стала самой любимой песней о городе у наших земляков.

Владимир Черныш, ныне москвич, автор многочисленных песен, лидер групп «Техники света», «Техника любви», «Черныш и Барселона»:

- Я тогда был музыкальным продюсером диска, который «Радио Юнитон» записывало к 110-летию города. Мы собрали несколько известных композиций про Новосибирск и планировали записать новые аранжировки. Борис Комаров хотел также переделать мою первую песню, записанную для радио, тогда еще оно называлось «НТН». Там были слова «Дожди, опять дожди и грязь с сапог во всех углах». Борису не нравились несколько строчек, и он поручил Татьяне Диканской, тогда она у него работала, переписать текст на старую мелодию. Таня начала со слов «Дожди, опять дожди, зайди на 5 минут, зайди...», и Борис не принял этот текст для гимна, потому что там развивалась лирическая история, а он хотел сделать композицию, связанную с радио, чтобы начинать с нее утренний эфир.

А дальше произошла почти мистическая история… Я положил бумагу с текстом Тани в задний карман и вспомнил про него только когда моя будущая жена Наташа собралась стирать джинсы. Взяв гитару, я буквально в течение 5 минут написал на него новую мелодию, она мне сразу пришла в голову. Исполнив несколько куплетов, я увидел Наташу, стоящую в проеме двери. «Эта песня будет очень известной», - сказала она со слезами на глазах…

Потом мы записали песню в известной тогда студии в Родниках, которую арендовали для работы над диском. Вокал был мой и Екатерины Аксеновой, мы с ней составляли группу «Черныш и Барселона». На гитаре играл светлой памяти Сергей Фалетенок, на трубе - Иван Бакланов из группы «Коридор». Звукорежиссер Андрей Брежнев еще в самом начале записи сделал заключение, что это хит...

Екатерина Аксенова, ныне владелец мебельного производства «Мануфактура», участница группы «Черныш и Барселона»:

- Это было потрясающее время, расцвет моей певческой карьеры: репетиции допоздна, запись в студии в окружении творческих людей. Мы тогда еще работали с Володей Чернышом над нашим альбомом, который так и назвали: «В Новосибирске не разводятся мосты». Песню часто транслировали на «Радио Юнитон», она имела колоссальный успех, мы исполняли ее на многочисленных концертах. Моему будущему мужу песня нравилась, но он не знал, кто ее исполняет, и был приятно удивлен, когда увидел в моих руках плакат с анонсом презентации нашего альбома. Он говорит, что именно в этот момент в меня и влюбился!

Борис Комаров, предсовдир «Юнитон Медиа»:

- Сейчас трудно представить себе масштаб, я не побоюсь слова «триумф», который пришелся на долю «Мостов» 20 лет назад. Мы «крутили» ее чуть ли не 24 раза в сутки, но в программах поздравлений ее продолжали заказывать, и в связи с этим главный редактор радиостанции повесила в студии предупреждение, что «никакие, даже самые главные хиты» не следует ставить больше одного раза в час. Через некоторое время песню уже стали называть неофициальным гимном города, и трудно было найти мероприятие, на котором бы она не звучала…

Вчера я забил в поисковике слова «В Новосибирске не разводятся мосты», чтобы понять, что думают о нашей песне сегодня… Интернет подтвердил, что многие СМИ, вплоть до консервативной «Российской газеты», по-прежнему считают ее неофициальным гимном Новосибирска. Еще я обнаружил несколько минусовок для караоке, рингтоны на звонок, картину с подобным названием, призыв присылать мемы и сами мемы, стихи с аналогичными первой и последней строчками, полемическую статью, где доказывается, что в городе есть два разводных моста, и, конечно, массу ссылок на торрентах и восторженные отзывы... Популярный автор городских путеводителей, объездивший всю Россию, советует: «…для полного погружения в город… в наушниках должна играть песня «В Новосибирске не разводятся мосты» - здесь ее любят». И наконец публикация на сайте aviasales.ru заканчивается следующими словами: «В нулевых годах в Сибири была страшно популярна песня «В Новосибирске не разводятся мосты». Звучала она из каждой кафешки, радуя местных жителей простотой мотива и слов, исполнялась на всяком празднике. Они действительно не разводятся: все как на подбор крепкие, единые и мощные…»

Впрочем, радует эта песня не только новосибирцев - я сам слышал в Шерегеше «В Новокузнецке не разводятся мосты». Владимир Черныш уверяет, что ему присылали записи вариантов «У нас в Тамбове…», «У нас в Тюмени...», «В Северодвинске…», «В Ханты-Мансийске…», а Татьяна Диканская грозится показать снятый в Таиланде видеоролик со словами «В Патонге не разводятся мосты». Так что не будет большим преувеличением сказать, что песня стала не только городским гимном, но и всероссийским хитом.

И еще хочу рассказать одну историю. Недавно я беседовал с бывшим земляком, не знавшим, что я имею отношение к песне; мы рассуждали о культурном коде новосибирцев. Код россиянина понятен: стихи Пушкина, балет «Лебединое озеро», фильм «Ирония судьбы…», матрешка… А в чем код жителя нашего города? Я предложил оперный театр, а мой собеседник неожиданно сказал: «В Новосибирске не разводятся мосты» - песня, ее все любят!..»

В общем, свой юбилей «Мосты» встречают по-прежнему полные сил, энергии и планов на будущее… Татьяна спродюсировала свой вариант нового прочтения, он уже в эфире радиостанции, Владимир тоже обещал представить свою версию…

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