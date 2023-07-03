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Умные вещи3 июля 2023 8:31

Одноклассники запустили темную тему для десктопа

Таким образом соцсеть повышает удобство использования ОК при низкой освещенности
Источник:kp.ru
Чтобы изменить тему, пользователям необходимо открыть выпадающее меню под аватаркой.

Чтобы изменить тему, пользователям необходимо открыть выпадающее меню под аватаркой.

Социальная сеть Одноклассники представила одну из самых ожидаемых функций для пользователей, которые предпочитают заходить в ОК с компьютера. Таким образом соцсеть повышает удобство использования ОК при низкой освещенности, делает взаимодействие с платформой более комфортным, а также улучшает визуальную доступность веб-версии сайта для слабовидящих людей.

Чтобы изменить тему, пользователям необходимо открыть выпадающее меню под аватаркой в правом верхнем углу и выбрать темную тему. Также изменение доступно в настройках профиля. Темную тему можно включить на всех платформах: в мобильных приложениях ОК на iOS и Android, десктопной и мобильной версиях соцсети.

В ОК доступна и системная тема. При ее использовании интерфейсы соцсети будут затемняться вместе с браузером или устройством согласно расписанию в настройках.

Умные вещи: Социальные сети