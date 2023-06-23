Стало известно, где и как нашли тело убитой 9 месяцев назад жительницы Новосибирской области

Женщину нашли в овраге. Фото: СУ СК РФ по НСО/ПСО «ЛизаАлерт»

В Новосибирской области расследуют убийство 43-летней Ольги В. Женщина пропала 18 сентября 2022 года в селе Медведское Черепановского района. В тот день она была в гостях у родственников, а потом перестала выходить на связь. Сначала Ольгу долго искали, и вот нашли ее тело. Подробности выяснила корреспондент КП-Новосибирск.

Ольга В. Поехала к родственникам, встреча не обошлась без алкоголя. Потом женщина пошла в магазин за добавкой. И не вернулась.

Тревогу забила родня. В тот же день написали заявление в полицию. Чуть позже к поискам подключились волонтеры, они дали ориентировку.

Шло время, а об Ольге не было никаких вестей. Многие сельчане были уверены, что женщины уже давно нет в живых. Оказались правы. Тело Ольги нашли 16 июня в овраге недалеко от села. На шее - ножевое ранение.

- Оказалось, что в тот вечер около магазина она встретила двух мужчин. Села к ним в машину. Одного из них она, скорее всего, видела раньше, потому что они на одном заводе работали, но лично знакомы не были, - рассказали КП-Новосибирск сельчане, которые уже в курсе подробностей расследования. - В какой-то момент к ней начали приставать, а она отказала. В итоге ее и зарезали.

От тела друзья решили избавиться. Вывезли его на машине и закопали в лесном овраге.

Как сообщили пресс-службе регионального МВД, по подозрению в убийстве задержан 31-летний местный житель. Ранее он уже был судим за кражи, преступление против личности, а также преступления, связанные с незаконным оборотом оружия.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». На время следствия обвиняемого отправили в СИЗО.

Как удалось найти тело Ольги спустя 9 месяцев - пока загадка, следователи не раскрывают подробностей. Однако у местных жителей есть свои догадки на этот счет.

- В селе говорят, что подельник этого мужика рассказал об убийстве сам по пьяни, его тут же сдали в полицию, - говорят местные.

Почему тогда арестован один человек, как же «помощник»? Расследование еще не окончено, у этой истории явно будет продолжение. А может, второй пойдет по делу свидетелем.

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