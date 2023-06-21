«Ушла из дома и встретила убийцу»: стали известны подробности смерти женщины, которую искали 8 месяцев

Ольгу Вершинину искали больше полугода. Фото: СУ СК РФ по НСО/ "ЛизаАлерт"

В Новосибирской области нашли мертвой 43-летнюю жительницу Искитима - Ольгу В. Напомним, женщина в сентябре 2022 года приехала в село Медведск Черепановского района и пропала.

- Есть версия, что в вечер, когда Ольга исчезла, она выпивала с мужем и родственниками - рассказал КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией. - Потом она пропала.

Куда именно ушла Ольга, близкие не знали. Ее хватились ночью 18 сентября. Написали заявление в полицию, а 3 октября к поискам подключились волонтеры.

- Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы, карие глаза, — сообщалось в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина была одета в ярко-синие джинсы, светло-зеленую куртку и, предположительно, белые кроссовки.

Поиски Ольги шли больше полугода, но безрезультатно. Только 16 июня 2023 года тело женщины нашли в лесу: оно было закопано.

- Ее нашел оперативник: как именно - тайна следствия, - объяснил источник КП-Новосибирск.

На шее умершей обнаружили рану. СУ СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье убийство. Правоохранителям удалось задержать предполагаемого убийцу Ольги – 31-летнего местного жителя. Как именно они познакомились, выясняют следователи. Но Ольга оказалась с ним в одной компании.

- В тот вечер они встретились впервые, пили и поругались. Он ударил женщину чем-то в шею, она умерла, - сообщили в СУ СК РФ по НСО. – Затем вместе со знакомым мужчина вывезл тело убитой в лес: там его закопали.

Обвиняемого в убийстве мужчину арестовали, сейчас он находится в СИЗО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber