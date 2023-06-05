Можно ли купаться в фонтанах? А пить газировку? Разбираем, как выжить в 40-градусную жару, которая стоит в Сибири

Жажду на жаре лучше всего утолять обычной водой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода сейчас на большей территории Сибири такая, что никто не застрахован от теплового удара, а прогулка на солнце вместо радости приносит дискомфорт. Самый очевидный совет - открыть все окна и больше пить. Роспотребнадзор дает еще несколько правил, как не сойти с ума под палящим солнцем. Ведь в столице Сибири - Новосибирске - термометры показывают под +40.

1. Физические нагрузки снизьте до минимума: вместо тягания штанги и игры в футбол лучше заняться плаванием или йогой. По возможности старайтесь гулять и ездить в транспорте по утрам и вечерам, когда температура немного опустится, и выбирайте одежду светлых оттенков и из натуральных тканей, а не из синтетики.

2. При выходе на улицу можно взять с собой не только шляпу, но и солнцезащитный крем и зонтик.

3. В жаркий период необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего заменить его рыбой или морепродуктами. А еще нужно есть меньше копченых, жареных и скоропортящихся продуктов.

4. Жажду лучше всего утолять обычной водой, а также чаем, морсом, отварами из сухофруктов. Меньше пить газировки и энергетиков - от них желание пить только растет. Пить нужно не меньше 1,5 литра воды в сутки, только если у вас нет заболеваний почек и сердечно-сосудистой системы.

5. Принять холодный душ. Можно также помассировать лицо кубиками льда.

Но тут есть серьезная оговорка: купание в фонтане - это не душ. Многие горожане залезают в чаши фонтанов, а дети устраивают там заплывы, как в бассейне. И хотя штрафов за такое купание не положено, это небезопасно.

- На каждом фонтане написано «Купаться запрещено». Во-первых, там есть арматура: ребенок может поскользнуться, удариться о ее металлические части и получить серьезные раны. Во-вторых, вода в фонтанах, хоть и идет из питьевой сети, далеко не стерильная, а дети могут ее напиться. Кроме того, есть и достаточно глубокие фонтаны, глубиной около 4 метров, и чтобы граждане не утонули, там установлен фальшпол из арматуры. Но он скользкий, в нем можно застрять ногой. Такой же скользкий и гранит, которым облицованы фонтаны, - пояснил КП-Новосибирск начальник МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко.

Если струи живительной воды долетают до вас, то можно намочить ладони, советует Науменко. Это максимум, что вы можете взять в жаркий день от фонтанов.

ЧТО ТАМ У ЗВЕРЕЙ?

Животные в зоопарке сейчас посетителей, скорее, не веселят, а вводят в тоску: от жары они не бегают, а спят в укрытиях.

- В открытых вольерах животные отдыхают в тени. Белые медведи и водоплавающие могут окунуться в бассейны с холодной водой, - рассказали в зоопарке.

В такие жаркие дни в зоопарк лучше приходить утром или вечером, после 17.00, когда его обитатели больше активничают после ослабевшего зноя.

КОГДА УЖЕ ДОЖДЬ?

Похолоданий пока можно не ждать, говорят синоптики. По их прогнозу в ближайшие дни станет еще жарче: с 5 по 7 июня - до +36… +38, а 8 июня - до +37… +39. Но уже 9 - 10 июня придет «прохлада», около +27… +29, по территории Новосибирской области - от +25 до +32… +33. А в четверг наконец пройдет дождь.

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