Из больницы эвакуировали 173 человека. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области/ читатель КП.

Пожар в Центральной клинической больнице в Новосибирске 4 июня 2023 начался в четвертом часу дня. Корреспонденты КП-Новосибирск собрали все, что на данный момент известно о ЧП.

ПРИЧИНЫ ПОЖАРА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ В НОВОСИБИРСКЕ 4 ИЮНЯ 2023

По одной из версий, в больнице коротнула проводка - но так ли это, еще предстоит выяснить. В момент возгорания в больнице находились 173 человека, 143 из них - пациенты, причем шесть из них находились в отделении реанимации. Всех их эвакуировали, по предварительной информации, погибших нет.

В тушении пожара были задействованый 100 человек. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

- Больше всего «досталось» лор-отделению - там пожар был особенно сильным, - рассказал источник КП-Новосибирск. - Тяжелые пациенты лежали в неврологическом отделении, были пациенты, которые находились на вытяжке.

КУДА ОТПРАВИЛИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПОЖАРА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ В НОВОСИБИРСКЕ 4 ИЮНЯ 2023

Большинство пациентов, как стало известно КП-Новосибирск, были доставлены в региональный сосудистый центр.

Пожар начался в четвертом часу дня. Фото: читатель КП.

На месте происшествия находится руководство Главного управления МЧС России по Новосибирской области: генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов, генерал-майор внутренней службы Евгений Лебедев. А также министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В тушении пожара были задействованы 10 человек и 33 единицы техники, открытое горение ликвидировано.

Открытое горение уже потушили. Фото: читатель КП.

Прокуратура уже начала проверку по факту ЧП.

- На место происшествия выехал прокурор Советского района Сергей Пустовой. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эвакуировали 130 человек: в Новосибирске загорелась Центральная клиническая больница

В Новосибирске загорелась Центральная клиническая больница (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер