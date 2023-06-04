Эвакуировали 130 человек: в Новосибирске загорелась Центральная клиническая больница

Больница загорелась в 15.25. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
Днем 4 июня в Новосибирске загорелось здание Центральной клинической больницы на улице Пирогова, 25/3. Сейчас на месте работают пожарные.
Огонь распространился на большой площади, горит около 1800 квадратных метров.
На месте создан оперативный штаб. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
— В 15:25 пожарно-спасательные подразделения выехали на место по повышенному рангу. К их прибытию кровля горела по всей площади. Администрация больницы совместно с сотрудниками МЧС России эвакуировала 130 человек, в числе которых 100 пациентов. Пострадавших среди них нет, — сообщили в областном ГУ МЧС.
Пожарные работают по повышенному рангу. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на место происшествия выехали первый вице-губернатор Юрий Петухов и министр здравоохранения Константин Хальзов.
Пожар видно издалека. Фото: Телеграм-канал «Ненаучный городок»
В связи с пожаром прокуратура Советского района организовала проверку.
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