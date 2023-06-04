«Врачи бежали с пляжа в купальниках, спасали даже черепаху»: что сейчас происходит в загоревшейся Центральной клинической больнице в Новосибирске

Из говершей больницы спасли пациентов и черепаху. Фото: Минздрав НСО/ Алена КУЛЕШОВА.

Стали известны подробности пожара в Центральной клинической больнице в Новосибирске 4 июня 2023 года. Напомним, там загорелась крыша, пришлось эвакуировать 173 человека, в том числе 143 пациентов. По предварительной информации, никто не пострадал, погибших нет. Спасло то, что был выходной и никаких плановых операций в момент ЧП не происходило.

- Многие врачи, несмотря на воскресенье, пришли на работу, узнав о пожаре. Некоторые сотрудники бежали на помощь коллегам даже с пляжа. Были прямо в купальниках, а поверх медицинский халат, - рассказала корреспондент КП-Новосибирск, которая сейчас находится на месте ЧП.

Пожар начался в четвертом часу дня. Фото: минздрав НСО.

О том, что происходило во время пожара, рассказал один из медбратьев:

- У меня выходной был, сразу вызвали: примчался из Кольцово за 10 минут. Пациентов выносили и вывозили – с ними все в порядке, погибших нет.

Так выглядит место ЧП. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Спасали не только людей, но и черепаху, которая жила в терапевтическом отделении:

- Сколько она там живет, точно не знаем: сказали только, что на руки ее брать нельзя – сильно кусается, - рассказали КП-Новосибирск в Министерстве здравоохранения Новосибирской области. Поэтому черепаху аккуратно поместили в ведро с водой и эвакуировали.

Черепаху спасли из терапевтического отделения. Фото: минздрав НСО.

В Следственном комитете начали проверку по факту ЧП:

- Будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения на предмет халатности, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

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