«Звонила перед смертью, молила о помощи»: подруги найденной под окнами многоэтажки женщины считают, что ее убили

Близкие девушки считают, что ее убили. Фото: Анна ПАШАГИНА / соцсети

В Новосибирске ночью под окнами девятиэтажки на Палласа, 3 нашли женщину. Очевидцы говорят, что перед гибелью она кричала с балкона: «Помогите». Нашлись свидетели, которые видели громкую ссору мужчины и женщины, во время нее он ее бил. Все в один голос твердят – женщину выкинули, убили.

КП-Новосибирск нашла близкую подругу погибшей, она рассказала, что, по ее версии, произошло той ночью за закрытыми дверями.

«ГОВОРИЛА, ЧТО НАДО ПЕРЕЖИТЬ ЭТОТ ГОД»

Погибшую назовем Елена*, ей было 33 года. Женщина переехала в Новосибирск из Коченево. Воспитывала сына, ему уже 17, он в последнее время жил у бабушки.

- Мы с Леной познакомились в общей компании зимой прошлого года, стали общаться, дружить. Отметили ее день рождения, ей как раз исполнилось 33 года. Она тогда говорила, что дай бог ей пережить его, мы думали, присказка. А она выходит, как чувствовала. В декабре встретили Новый год и даже жили в одной квартире, - рассказала КП-Новосибирск Инна, подруга погибшей.

Но в мае в жизни девушек появилась подработка и новый знакомый - Никита*.

В этом доме проживал Никита, к нему и переехала сибирячка. Фото: Анна ПАШАГИНА Фото: Анна ПАШАГИНА

- У него своя небольшая клининговая компания, он нам предложил работу. Вот так мы с ним и познакомились. Он еще пришел в тот день, когда мы первую квартиру убирали, стал к Лене подкатывать. Мол, давай ты мне окрошку сделаешь и полы помоешь, а я доплачу тебе, - вспоминает женщина.

«СИДЕЛ И РЕВЕЛ БЕЛУГОЙ»

Видимо, с тех пор у Елены и Никиты начались отношения. Женщина в начале июня съехала от подруги.

— 1 июня она вывезла основные вещи, а на следующий день, 2 июня, пришла забрать остатки. И я заметила у нее синяки на переносице, на предплечье, глаз разбит прям. Говорю: "Откуда? Он тебя бьет что ли?". Она отмахнулась, мол, ерунда, упала, - говорит Инна.

2 июня женщина окончательно переехала к новому знакомому. А ночью ее нашли погибшей под окнами.

Женщина выпала с седьмого этажа. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Вечером мне сначала позвонила наша общая подруга, давай спрашивать, где Никита живет. Я говорю: "Зачем?". Говорит, Лена звонила, рыдала "Помоги!", сказала, он ее походу бьет. Я сказала, что адрес не помню и могу только визуально показать, мы начали собираться... Хотели пойти искать ее, но не успели, - рассказывает Инна.

Друзья не верят в то, что Елена могла сама упасть. Уверены, что помог ее новый знакомый. Тем более, жители соседнего дома видели драку на балконе.

Сибирячка скончалась не сразу. Фото: Инцидент Новосибирск

- Думаю, он ее толкнул в порыве ярости. Если он не виновен, то зачем тогда он пытался убежать? Его поймали на 3 этаже этого дома. Потом, когда грузили, он ревел в полицейской машине, - рассуждает Инна.

Ясность в это дело смогут внести следователи. Уголовное дело пока не возбуждено, идет доследственная проверка, а сам сожитель погибшей задержан.

*Имена изменены

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