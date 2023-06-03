«Она кричала: «Помогите», он ее бил»: очевидец раскрыл подробности трагедии с девушкой, найденной под окнами девятиэтажки в Новосибирске

Девушка поначалу была жива, она скончалась спустя некоторое время. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь на 3 июня под окнами девятиэтажки на Палласа, 3 в Новосибирске обнаружили девушку, которая позже скончалась. В соцсетях начали обсуждать версию, что ее вытолкнул из окна сожитель. Очевидцы отписались, что женщина перед гибелью кричала «Помогите».

КП-Новосибирск нашла еще одного очевидца трагедии и узнала, что же происходило в ту роковую ночь.

Местный житель Николай* стал невольным свидетелем разыгравшейся драмы. Мужчина как раз живет в доме напротив, и он все прекрасно видел со своего балкона.

− Время было примерно 23:40. Закончилась передача, которую я смотрел по телевизору. Я вышел на балкон и тут слышу шум. Я не понял сначала, откуда он исходит, думал, что на улице. Вижу – на балконе на седьмом этаже скандал. Женщина (или девушка, я не знаю точно) и мужчина ругались, громко кричали. Это продолжалось минуты две-три, потом они заскочили в квартиру и все прекратилось, − рассказал КП-Новосибирск Николай. – Потом минуты через три опять то же самое. Она выбегает, он ее хватает, бьет. Я зашел обратно в квартиру и спустя некоторое время слышу крик: «Ой, что-то там с балкона летит».

Девушка скончалась не сразу, а спустя некоторое время. Фото: Инцидент Новосибирск

Сибиряк выскочил на балкон и увидел жуткую картину – около лежащего на земле человека стояла какая-то женщина, несколько жителей дома вышли из подъездов и смотрели на все это.

− Лично я не видел, как она летела с балкона. Минут через пять на место прибыли две машины полиции. Правоохранители опрашивали очевидцев, стали оформлять. После приехали две скорые, врачи вышли, посмотрели. Скорее всего там уже был труп. Медики минут 30-40 стояли у дома. Потом опять полиция приехала. В начале второго примерно, как я понял, подъехала «труповозка», − вспоминает Николай Борисович.

ОФИЦИАЛЬНО

Произошедшее прокомментировали в ГУ МВД России по региону.

− В ночное время в полицию поступило сообщение о том, что из окна многоэтажного дома выпала женщина. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу. Женщина позже скончалась. В отдел полиции для выяснения всех обстоятельств был доставлен мужчина, проживающий с данной гражданкой. Все собранные материалы переданы в Следственный комитет, − рассказали КП-Новосибирск в полиции.

В СУ СК РФ по Новосибирской области заявили, что проводится проверка:

− Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела женщины на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Кировском районе. Изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, − ответили в Следственном комитете.

*имя изменено по просьбе собеседника

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