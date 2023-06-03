В Кировском районе Новосибирска под окнами девятиэтажки нашли девушку

Под окнами девятиэтажки на Палласа, 3 в Кировском районе Новосибирска нашли девушку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под окнами девятиэтажки на Палласа, 3 в Кировском районе Новосибирска нашли девушку. Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 июня.

Как сообщили в группе «Инцидент Новосибирск», скорая помощь приехала спустя 10 минут. Медики зафиксировали смерть сибирячки.

Очевидцы говорят, что за пару минут до трагедии девушка кричала с балкона: «Помогите».

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МВД России по региону.

− В ночное время в полицию поступило сообщение о том, что из окна многоэтажного дома выпала женщина. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу. Женщина позже скончалась. В отдел полиции для выяснения всех обстоятельств был доставлен мужчина, проживающий с данной гражданкой. Все собранные материалы переданы в Следственный комитет, − рассказали КП-Новосибирск в МВД.

Также произошедшее прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

− Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела женщины на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Кировском районе. Изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, − сообщили КП-Новосибирск в Следкоме.

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