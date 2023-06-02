Половина головы титановая: как сложилась судьба девушки, влетевшей в дерево на самокате

Настя до и после аварии. Фото: предоставлено Еленой Устиновой/Алина НЕЧАЕВА

Летом 2022 года жизнь 21-летней Анастасии Андреенко висела на волоске. Виной всему неудачная поездка на электросамокате. 28 июля девушка вместе с подругой ехала по Красному проспекту домой из ночного клуба, не увидела дерево и врезалась в него. Падение, реанимация, кома.

- На том участке дерево сильно выпирает на сторону тротуара, к тому же освещение плохое. Настя могла не заметить ствол и удариться. Алкоголя и наркотиков у нее в крови обнаружено не было. Нам удалось установить, что скорость была 13 километров в час. Настя худенькая, всего 40 килограммов. Видимо, ей этого хватило, - рассказывала КП-Новосибирск мама девушки Елена Устинова.

Елена находится с Настей в больнице. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Врачи тогда сделали Насте трепанацию черепа. За ней последовали реабилитация и новая операция, девчонку буквально вытаскивали с того света, а мама не отходила от больничной койки ни на шаг. И вот 4 месяца назад новая операция: медики из НИИТО установили Насте титановую пластину вместо части черепа. Девушка до сих пор лежит в больнице и восстанавливается. Корреспондент КП-Новосибирск навестила ее в больнице.

Во взгляде нынешней Насти до сих пор видны прежняя доброта и вера в чудо. Видя объектив камеры, она старается кокетничать и отправляет воздушный поцелуйчик. Сразу и не скажешь, что первое время после случившегося девушка не могла делать привычные вещи: есть, сидеть, говорить. Учиться всему пришлось заново.

Мама занимается с дочкой. Фото: Алина НЕЧАЕВА

- После выхода из комы Настя проходила реабилитацию. С ней занимались логопед, массажист, остеопат. Она заново училась сидеть, говорить, ходить. После этого врачи назначили еще одну операцию. Насте установили в голову титановую пластину, - объяснила КП-Новосибирск Елена Устинова, мама Насти.

Девушку прооперировали в НИИТО в начале года, но Настя до сих пор под наблюдением медиков. Как и прежде, она занимается с врачами и мамой. Вместе они собирают конструктор, чтобы разработать мелкую моторику, учат стихи и песни для тренировки памяти.

Настя пока не может одеваться сама. Ей помогает мама. Фото: Алина НЕЧАЕВА

- После травмы у Насти появились проблемы с памятью. Она помнила и узнавала только самых близких. После операции мозг у дочки постепенно начал «расправляться». Однако каких-то физических изменений я пока не увидела. Дочка ходила с поддержкой специалистов, могла писать, сидеть - пока все на этом же уровне. Сейчас она, правда, пытается говорить. Для меня же самое главное, что у дочери стабилизировались давление и температура, - делится достижениями дочери женщина. - А еще мы с ней решаем математические примеры. Я их пишу на доске, а Настя пишет ответ.

Что касается речи, девушка долго была подключена к аппарату ИВЛ, и у нее расслабились мышцы лица. Она понимает, как говорить, но губы не слушаются. Поэтому получается, что слова будто состоят только из гласных.

Насте установили в голову титановый имплант. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Титановую пластину, которую врачи вживили в голову пациентки, сделали специально под размеры черепа девушки. Сейчас специалисты следят за процессом восстановления функций.

- Настя прошла последний этап хирургического лечения, направленного на закрытие дефекта костей черепа. Титановый имплантат был изготовлен для нее индивидуально. Первичная операция по удалению костей черепа была направлена на спасение и восстановление мозга после тяжелой травмы, - прокомментировал КП-Новосибирск Сергей Мишинов, нейрохирург новосибирского НИИТО имени Я. Л. Цивьяна.

Говорить о каких-то прогнозах пока рано. Тем не менее Елена не оставляет веру в лучшее и мотивирует дочь на новые результаты.

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