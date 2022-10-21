Превратилась в семимесячного ребенка: девушка разбилась на электросамокате и впала в кому

Девушка каталась на самокате. Фото: Яна АСАХАНОВА/предоставлено Еленой Устиновой

21-летняя жительница Новосибирска Анастасия Андреенко упала с электросамоката ночью 28 июля. Из-за серьезных травм девушка до сих пор находится в больнице. Она не может сама есть, не говорит, не сидит. Врачи сделали Анастасии трепанацию черепа: скорее всего, это не последняя операция. Тем не менее мама девушки уверена, что сможет восстановить здоровье дочери, правда для этого нужна дорогостоящая реабилитация.

ЕХАЛА И ВДРУГ УПАЛА

Трагедия произошла 28 июля на Красном проспекте в Новосибирске. Настя вместе с подружкой отправилась в клуб, ночевать планировали у знакомой.

Накануне трагедии Настя была дома. Фото: предоставлено Еленой Устиновой

- Я обычно просыпаюсь на работу в 5.30, а тут подскочила в полтретьего, и меня бросило в жар. Хотела позвонить дочке, но подумала, что она спит. Уже утром, когда встала на работу, увидела сообщение от подруги дочери, что Настя в больнице, - рассказала КП-Новосибирск Елена Устинова, мама пострадавшей. - Я тут же приехала.

Подруга Насти рассказала: они съездили в клуб, потанцевали и решили прокатиться на электросамокатах. Все произошло за минуту. Подружка услышала хлопок, повернулась и увидела лежащую на земле Настю: та врезалась в дерево. Она плакала. Знакомая попросила проезжавших мимо парней довезти их до больницы. Там пациентку сразу забрали в реанимацию.

Елена съездила на место трагедии и поняла, почему дочка ударилась о дерево.

- На том участке оно сильно выпирает на сторону тротуара, к тому же освещение плохое. Настя могла не заметить ствол и удариться. Алкоголя и наркотиков у нее в крови обнаружено не было. Нам удалось установить, что скорость была 13 километров в час. Настя худенькая, всего 40 килограммов. Видимо, ей этого хватило, - поделилась с КП-Новосибирск женщина.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОСТРАДАЛА ГОЛОВА

В строчке «Диагноз» значится: «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб сердца, ушиб головного мозга, закрытый линейный перелом теменной кости». Настю прооперировали в течение первых суток. Врачи объяснили: у пациентки тяжелая степень ушиба мозга, к тому же его сдавило гематомой, которую пришлось удалять. Для этого была сделана трепанация черепа - операция, необходимая для сохранения жизни.

- Нам сразу сказали, что дочка в тяжелом состоянии, в коме. Я в этот момент будто потеряла себя. Врачи ничего не обещали. 29-го числа нам сказали, что в реанимации у нее были проблемы с сердцем. Из комы дочка вышла 1 или 2 августа, - вспоминает Елена. - Она была в состоянии сопора, это такая субкома. Сознание затуманено, но меня слышала. Настя мне сжимала руку, когда я пела ей песни.

Настины диагнозы. Фото: предоставлено Еленой Устиновой

Мама пела дочери каждый день, чтобы та чувствовала заботу родного человека. Совсем недавно девушка открыла глаза. В начале месяца ее отключили от аппарата ИВЛ. Врачи говорят, возможно потребуется еще операция. Точно известно, что нужна серьезная реабилитация.

- Сейчас дочка в состоянии семи-восьмимесячного ребенка. Не сидит, не говорит, сама не ест. Но врачи дают хороший прогноз. Надо работать, и все должно восстановиться. Мы верим в это, и я сделаю все, что от меня зависит, - добавляет Елена.

ПОМОЖЕТ ЛИ ПРОКАТ САМОКАТОВ?

Мама девушки планирует отвезти дочку в Москву, в реабилитационный центр «Три сестры». Насте понадобятся логопед, массажист, занятия ЛФК, чтобы появилась возможность сидеть и заново освоить ходьбу. Но пока пациентка нетранспортабельна. Кроме того, семье уже выделили квоту на прохождение реабилитации на 10 - 14 дней в Нижней Ельцовке.

- Уже понятно, что нужны будут деньги на продолжение реабилитации. А у нас их нет. С работы пришлось уйти. Если возьмем кредит, то чем его выплачивать буду? - Елена уже открыла сбор, но пока не знает, какая сумма понадобится.

Возможно, какую-то помощь могли бы оказать и владельцы проката самокатов. Мама пациентки очень на это надеется и собирается писать обращение в компанию. Но сначала хочет проконсультироваться с юристами, чтобы правильно составить письмо.

Вся информация о ЧП сейчас находится в полиции, но расследование не проводят. Оно на паузе, потому что все ждут, когда Настя способна будет сама рассказать о случившемся.

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