«Траты как на маленького ребенка»: новосибирец живет в одной квартире с гиббоном Билли, это умиляет интернет, но есть и сложности

Гиббон оказался у Дмитрия почти 5 лет назад - с тех пор они неразлучные друзья. Фото: Предоставлено Дмитрием/Виталий ГРЕБНЕВ

Гиббон Билли из новосибирского Академгородка снова стал городской сенсацией. Видео о том, как хозяин выгуливает его на поводке и в подгузнике в парке Кольцово, облетело весь интернет.

Такую картину в Академгородке видят постоянно. Фото: Виталий ГРЕБНЕВ

Но забавный озорник уже не первый раз веселит публику. У своего хозяина Дмитрия он живет почти 5 лет и стал в каком-то роде местной достопримечательностью.

Обезьянка гуляет на поводке, иначе убежит и будет приставать к прохожим. Фото: Предоставлено Дмитрием

- В квартире Билли занимает целую комнату с веревками, причем она значительно больше моей. Летом я стараюсь выгуливать его в свободное время, во дворе есть летний вольер. А зимой не погулять, и он со всей своей энергичностью проводит время дома. Радует, что он давно стал чистоплотным и, мне кажется, не имеет каких-то неприятных запахов. Сказать, что содержать такого тяжело, значит ничего не сказать. В месяц уходит по 20 - 25 тысяч, траты как на маленького ребенка. Необходимую еду можно легко купить в супермаркете. Билли ест фрукты, детское питание и немного куриного мяса. Покупаю ему одежду, игрушки, памперсы, всякие бытовые мелочи, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий.

Билли, как малыш, пьет из бутылочки. Фото: Предоставлено Дмитрием

Еще 5 лет назад парень и представить не мог, что в его жизни появится гиббон. А теперь так привык, что и не думает расставаться.

Когда твоя комната больше, чем у хозяина. Фото: Виталий ГРЕБНЕВ

- Никогда не планировал его заводить и не хотел. Но как-то мои хорошие знакомые решили отдать его именно по причине того, что сложно содержать. В тот период у меня была возможность поухаживать за зверьком, вот и взял. Ему было всего два месяца. Но вообще я, конечно, не советую людям заводить экзотических питомцев. Сейчас такое животное не разрешили бы заводить по закону, но раз он у меня появился давно, мне держать его можно, - говорит мужчина.

Держать дома обезьянку нелегко, но Дмитрий старается обеспечить ей счастливую жизнь. Фото: Предоставлено Дмитрием

В сибирских краях Билли освоился, да и сам Дмитрий подстроил свою жизнь под распорядок гиббона: кормежки, прогулки, сон. Прохожие в Академгородке, завидев на улице эту странную парочку, подходят в полном восторге. Хотят поздороваться с ним за лапу, погладить. Да и вообще посмотреть поближе на зверушку, которую видели только в зоопарке. Билли тоже вниманию рад.

Покататься на качелях для Билли - особая радость. Фото: Виталий ГРЕБНЕВ

- Зверек требует социализации, и очень хорошо, что люди сами подходят пообщаться с ним. Он очень любопытный и приставучий, поэтому и выгуливаю его на поводке, - добавляет Дмитрий.

Билли, может, и доставляет неудобства, но компенсируется все тем, какую радость он дарит хозяину и окружающим.

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