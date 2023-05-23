В Новосибирске прохожие вместе с пожарными перевернули упавший на бок «Гелендваген»

В Новосибирске прохожие и водители помогли спасателям перевернуть упавший на бок «Гелендваген». Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске прохожие и водители помогли спасателям перевернуть упавший на бок «Гелендваген». Напомним, авария случилась вечером во вторник, 23 мая, на улице Кошурникова.

— Водители Lexus и Mercedes-Benz G-Класс не поделили дорогу, в результате чего последний автомобиль оказался на боку, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На помощь автомобилистам поспешили другие водители и прохожие. На место приехали и экстренные службы. Неравнодушные люди помогли спасателям перевернуть машину обратно на колеса.

Судя по снимкам и роликам с места ДТП видно, что и «Лексус», и «Мерседес» получили серьезные повреждения, и ремонт машин обойдется во внушительную сумму.

В городском ГИБДД аварию пока не прокомментировали, информации о пострадавших тоже нет. Из-за ДТП улица Кошурникова встала в серьезную пробку, сейчас движение там до сих пор затруднено. По данным портала Яндекс. Карты, загруженность дороги там составляет 8 баллов.

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