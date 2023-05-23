В Новосибирске «Мерседес» перевернулся на бок после ДТП с «Лексусом»

В Новосибирске «Мерседес» перевернулся на бок после столкновения с «Лексусом». Фото: «Типичный Дзержинский Новосибирск»

В Новосибирске «Мерседес» перевернулся на бок после столкновения с «Лексусом». Авария случилась на улице Кошурникова вечером во вторник, 23 мая.

— Водители Lexus и Mercedes-Benz G-Класс не поделили дорогу, в результате чего последний автомобиль оказался на боку. Автомобили получили значительные повреждения, — сообщает паблик ВКонтакте «Типичный Дзержинский Новосибирск».

На месте происшествия работает реанимобиль, МЧС и сотрудники полиции. Из-за ДТП на месте аварии собралась пробка.

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