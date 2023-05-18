Каждый третий новосибирец зарабатывает на своем хобби

Свой заработок «увлеченные» новосибирцы тратят на дальнейшее развитие хобби.

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру совместно с социальной сетью Одноклассники провел исследование и выяснил, что хобби приносят доход 33% новосибирцев. В опросе приняли участие 4600 человек, выборка репрезентативна для российского сегмента интернета, в том числе для Новосибирска.

По итогам проведенного исследования, у 90% респондентов есть хобби. При этом мужчинам удается чаще монетизировать свое хобби в отличие от женщин (37% против 30% соответственно). Также только 19% ответивших утверждают, что хобби стало их профессией.

Как признались 38% участников опроса, зарабатывающих благодаря своим хобби, они ведут продажи своих услуг или изделий через соцсети.

На вопрос «Как вы монетизируете свое хобби?» новосибирцы ответили, что продают свои услуги – 32%, торгуют своими изделиями – 49%, зарабатывают на создании контента – 13%.

Почти половина участников опроса (49%), зарабатывающих своими увлечениями, отмечают, что занимаются хобби более пяти лет.

В топ-5 хобби, которые помогают новосибирцам зарабатывать деньги, вошли:

1. рукоделие – 37%

2. рисование – 12%;

3. садоводство – 12%;

4. кулинария – 8%;

5. интеллектуальные игры (квизы, викторины) – 7%.

Сергей Томилов, директор по контенту ОК:

«Мы хотим, чтобы люди могли не только находить и выкладывать интересный контент о своих увлечениях в соцсети, но и иметь возможность зарабатывать благодаря своим хобби. Для этого мы запускаем разные программы поддержки авторов, даем возможность пользователям продавать свои товары и услуги прямо в профиле или группе в ОК. Уже сейчас наиболее успешные авторы зарабатывают в ОК до 100 тысяч рублей в месяц, в первую очередь в самых востребованных категориях увлечений: рукоделии, кулинарии и путешествиях. В сервисе «Увлечения» тематический контент смотрят более 21 миллиона человек в месяц: мы видим, что они активно подписываются на блогеров, которые делают вещи (одежду, сувениры и многое другое) своими руками, создают гайды по здоровому питанию, продают авторские экскурсии или туры в необычные места страны».

Среди наиболее редких увлечений респонденты отметили судомоделирование, кожевенное ремесло, художественную резку металла.

Как рассказали опрошенные жители региона, получающие доход благодаря собственным увлечениям, от 1 тысячи до 10 тысяч рублей в месяц зарабатывают 82% из них, от 10 тысяч до 30 тысяч рублей – 7%, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей – 3%, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей – 4%, более 100 тысяч рублей – 4%.

Исследование ОК и Зарплаты.ру также показало, что свой заработок «увлеченные» новосибирцы тратят на дальнейшее развитие хобби (46%) или свои нужды (40%) либо делают с него накопления (14%).