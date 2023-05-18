Жена айтишника вычислила любовницу по фото в соцсетях

Татьяна (на фото справа) отомстила любовнику (на фото слева с женой). Фото: предоставлено Анфисой/vk.com/pbcruna

Женская месть, как и красота – страшная сила. Московский программист поссорился с женой и привел домой высокую подтянутую спортсменку – баскетболистку Таню*. Когда супруги решили помириться, любовнице показали на дверь. А та не сдержалась и выкинула все вещи жены на помойку. На свалку вместе с дорогими шмотками отправились и ювелирные украшения.

«Я БЫЛА ГОТОМ, ОН ТАЩИЛСЯ ПО БЛЭКМЕТАЛУ»

Яблоком раздора в любовном треугольнике стал 32-летний Лестат. Парень с юности неформал – длинные волосы, в носу сережка, забитые татуировками «рукава». При этом он отличный айтишник, к своим годам возглавил отдел программистов в одном из крупнейших маркетплейсов страны. В жены ему досталась Анфиса, сейчас ей 28. Знают друг друга давно, сошлись в компании неформалов.

- Я была готом, а он тащился по блэкметалу. Когда познакомились, я была замужем, но Лестат сказал – ему все равно, настолько был без ума от меня. И я влюбилась. Тогда еще ни о каких перспективах и деньгах речи не шло. Он был начинающий программист на «Ладе»-четырке, - рассказывает Анфиса историю любви.

Молодая пара воспитывает ребенка. Фото: предоставлено Анфисой

Через год она развелась и в ЗАГС вернулась уже с начинающим айтишником. Говорит, первые три года новый супруг носил на руках, тогда же в семье появились деньги. Купили квартиру, машину, ездили по всему миру.

- Мы обожали путешествовать, вот и дочку «привезли» с Бали, сейчас ей два годика.

ЛЮБОВНИЦА ВЫДАЛА СЕБЯ ЧЕРЕЗ ФОТО

Но оказалось, именно после появления ребенка в семье начались проблемы. Анфиса их не замечала. А потом узнала, что на все готовый муж, похаживал налево.

- В марте мне об этом рассказала подруга. Выходило, что дочке было всего 6 месяцев, когда он изменил. Я была в шоке, записала мужу голосовое, что все знаю и ухожу от него, съехала с нашей общей трехкомнатной квартиры в Москве. Сначала сняла апартаменты и пять дней жила с ребенком в них. После меня подруга позвала пожить к себе в Стамбул. Мы с дочкой улетели туда на 2,5 месяца, - говорит девушка.

Лестат страдал недолго. Месяц пил, а потом привел домой любовницу, нашел ее в Тиндере. Зовут Таня*, 21 год, занимается профессионально баскетболом, в Москве недавно – до этого выступала за новосибирский клуб, а тут позвали играть за столичный. Отношения развивались так стремительно, что блондинка ростом под два метра почти сразу заехала в квартиру к айтишнику.

Жена же обнаружила третью лишнюю абсолютно случайно. Супруг выставил в социальную сеть фотографию с баскетбольного матча и подписал: «Никогда не думал, что стану фанатом женского баскетбола».

Лестат выложил фото в соцсети. Фото: скриншот

- Я сижу в Турции и вижу эту фотку. Думаю: «Какой баскетбол? Ты им никогда не интересовался, как и вообще спортом». Потом смотрю, а это женская команда. Ну все понятно… Я просмотрела всех ее игроков в соцсетях. Всех, кого нашла там. И так вышла на страницу Тани. А там фотографии из нашей квартиры, пазл сложился, - говорит Анфиса. – Позже я узнала через приложение маркетплейса, где у нас с мужем один аккаунт, что он ей подарки заказывал. Тапочки дизайнерские, и пижаму размеру XL, явно не мой размерчик… В общем, как только я эту Таню вычислила, я ей написала, чтобы покинула нашу квартиру, что она вообще-то спит в моей кровати с моим мужем!

При этом Лестат, видимо, сначала очень серьезно отнесся к баскетболистке. Они вместе собрали все вещи уехавшей жены, сложили их в черные пакеты, чтобы глаза не мозолили и вынесли в детскую. Когда же баскетболистка показала милому гневные сообщения от Анфисы, тот начал извиняться… Но не перед Таней, а перед женой. Татьяна поняла, что этот тайм она проиграла. Но, видимо, решила взять реванш.

КРЕСТ, КОЛЕЧКИ И БРАСЛЕТЫ ОТ КАРТЬЕ

По словам Анфисы, обиженная баскетболистка решила уйти красиво и дорого.

- Она взяла эти собранные пакеты с моими вещами и просто выкинула их в мусорные баки на улице, пока мужа не было дома. Выкинула документы, ювелирку, а именно обручальные кольца, помолвочное кольцо, крест с 11 бриллиантами, браслеты Картье, сапожки и ремешок от Луи Витон, да там столько всего! Она хотела мне сделать настолько больно, что даже новогоднюю искусственную елку, которую мы выбирали вместе с Лестатом, вынесла на помойку.

Спортсменка посягнула на святое – на свалку отправились даже детские бирочки. А еще косметика, духи, фотографии, картины, сноубордическое снаряжение… этот список Анфиса писала в полиции долго, говорит, аж рука устала.

- Три часа перечисляла украденное, - вздыхает жена.

Переписка Татьяны и Лестата. Фото: предоставлено Анфисой

А что же Лестат? Он даже не сразу заметил, что из их квартиры исчезли вещи. Когда обратил внимание, что в детской не стоят мешки – было поздно.

- Блин, кажется, у нас с тобой проблемы. Там Луи, Гучи и бриллианты. Полтора миллиона выбросила? В ближайшую мусорку хоть? Прям в сам бочок? – написал он ошарашено Татьяне, которая тоже исчезла из его квартиры. Лестат готов был перерыть все ближайшие контейнеры от дома. Но ничего там не нашел. А Таня была немногословна:

- Да, я не знаю, что на это все ответить, - отозвалась баскетболистка. Впрочем, журналистам «КП» она заявипла по-другому: «Все выдумка!».

Но законная жена уверена, эта переписка доказывает, что именно любовница посягнула на ее бриллианты. А еще Анфиса поговорила с соседями, некоторые видели блондинку, волочащую пакеты.

Чтобы задобрить жену, Лестату пришлось сменить не только замки. Анфиса попросила перенести спальню в другую комнату, переклеить обои, выкинуть постельное белье. В мае она вернулась в Россию. Не только чтобы написать заявление на спортсменку.

– Вернулась, потому что люблю его. Лестата я простила. Смирилась с ситуацией. Я всегда в него верила. Мы уже столько лет рука об руку идем, справляемся со всеми проблемами, справимся с этой по имени Таня, - говорит Анфиса.

*Имя изменено

МНЕНИЕ ЮРИСТА

«Преступление, но не кража!»

Юрист Павел Бессонов считает, что спортсменка может быть привлечена по уголовному кодексу. Только кражи, как считает обманутая жена, тут нет.

- В действиях девушки нет корыстных целей. Кража - это хищение, а признаком любого хищения является корыстная цель. Скорее всего, здесь дело могут квалифицировать по статье умышленное уничтожение или повреждение имущества, это до двух лет лишения свободы, но, скорее всего, если признают виновной, отделается штрафом, - рассказала «КП» юрист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она выкинула все: от бриллиантов до браслетов Картье»: российская баскетболистка отомстила любовнику, выбросив вещи его жены на помойку

Новосибирская баскетболистка отомстила любовнику, выбросив бриллианты его жены на помойку (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber