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12 мая 2023 17:10

«Она выкинула все: от бриллиантов до браслетов Картье»: российская баскетболистка отомстила любовнику, выбросив вещи его жены на помойку

Новосибирская баскетболистка отомстила любовнику, выбросив бриллианты его жены на помойку
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Татьяна (на фото справа) отомстила любовнику (на фото слева). Фото: предоставлено Анфисой/vk.com/pbcruna

Татьяна (на фото справа) отомстила любовнику (на фото слева). Фото: предоставлено Анфисой/vk.com/pbcruna

Новосибирскую баскетболистку обвиняют в краже на 2 миллиона рублей. Она вынесла вещи из квартиры жены своего любовника в Москве и выкинула их на помойку. На столь «решительный» шаг спортсменка пошла после того, как о порочной связи узнала супруга мужчины. Баскетболистка оказалась третьей лишней, и она решила отомстить. В итоге на нее написали заявление в полицию. Подробности истории в материале КП-Новосибирск.

«НИКОГДА НЕ ДУМАЛ, ЧТО СТАНУ ФАНАТОМ ЖЕНСКОГО БАСКЕТБОЛА»

28-летняя Анфиса в браке с Лестатом уже 3 года. Вместе воспитывают двухлетнюю дочку. Анфиса пока в декрете, а ее супруг возглавляет IT-отдел одного из крупнейших маркетплейсов. Глядя на фотографии пары в соцсетях никогда не скажешь, что между ними могла «проскочить» баскетболистка.

- Лестат познакомился с ней на сайте знакомств. Так получилось, что мы с ним поругались, и я с дочкой улетела к своей подруге в Стамбул. В этот момент он и привел Таню* в наш дом, - рассказала КП-Новосибирск Анфиса, жена Лестата. – Она знала, что он женат, что у него есть ребенок. Но не смутилась. Даже переехала временно в нашу квартиру.

Молодая пара воспитывает ребенка. Фото: предоставлено Анфисой

Молодая пара воспитывает ребенка. Фото: предоставлено Анфисой

Стоит немного рассказать о Татьяне, которая стала верхушкой любовного треугольника. Девушка профессионально занимается баскетболом. Раньше играла за новосибирский клуб, а зимой 2023 года перешла в московский клуб, переехала в столицу.

Анфиса случайно узнала о третьем лишнем в их браке. Ее супруг необдуманно выставил в соцсети фотографию с баскетбольного матча. «Никогда не думал, что стану фанатом женского баскетбола», - подписал снимок мужчина.

- Я подумала: «Какой баскетбол? Ты им никогда не интересовался. Так же, как и спортом». Потом смотрю, а это женская команда. Начала искать, и вышла на страницу Тани. А там фотографии из нашей квартиры, - рассказала КП-Новосибирск Анфиса. – Я ей написала, чтобы она покинула мою квартиру, что она спит в моей кровати с моим мужем. Пусть делает это где хочет, но не в моем доме.

Татьяна сразу же сообщила о переписке Лестату, и он написал супруге.

- Муж начал извиняться, стал предлагать варианты, как сохранить семью. Когда Таня поняла, что выбирают не ее, то, видимо, решила отомстить, - продолжает Анфиса.

ОТ КАРТЬЕ ДО ДЕТСКИХ БИРОЧЕК

Обиженная спортсменка решила уйти красиво, так, чтоб запомнили.

- Она собрала все мои вещи из квартиры и просто выкинула их на мусорку, пока мужа не было дома. Выкинула документы, ювелирку, а именно обручальные кольца, помолвочное кольцо, браслет Картье, часы Картье, выпускной альбом, детский конструктор, мои туфли, кроссовки, сапожки от Луи Витон, - рассказала КП-Новосибирск девушка. – Она хотела мне сделать настолько побольнее, что выкинула даже новогоднюю искусственную елку, которую мы выбирали вместе с Лестатом. Все игрушки были разные на ней, я все подбирала в тон, чтобы было розовое и золотистое. Балерины, танцовщицы, детские колясочки… Всё в мусорке. Все три коробки.

Переписка Татьяны и Лестата. Фото: предоставлено Анфисой

Переписка Татьяны и Лестата. Фото: предоставлено Анфисой

По словам Анфисы, баскетболистка вынесла в мусорный бак даже детские бирочки.

- Косметика, духи, все фотографии, картины. Это все не восстановить. Сноубордическое снаряжение, джинсы, - продолжает перечислять Анфиса. – Когда муж узнал о выкинутых вещах, был в шоке. Он не сразу даже заметил. Когда Таня переехала, они сложили мои вещи в мешки и поставили в детскую комнату. После она сама призналась и в переписке ему, и по телефону, что все выкинула. Лестат сообщил потом мне... Моя реакция? Я расплакалась.

УЩЕРБ БОЛЬШЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ

Поступок девушки не остался незамеченным. Как говорит молодая мама, ее видели соседи. Жена выходку любовницы не проглотила. Тоже решила проучить девушку.

- Лестат после этого случая сменил замки в квартире, и прилетел ко мне извиняться, - говорит пострадавшая. – Дома он сделал небольшой ремонт, перестановку. Выкинул постельное белье. Только после этого мы с дочкой прилетели. Мужа я простила, ее - нет.

Анфиса написала заявление в полицию. Она настаивает: ущерб составил больше двух миллионов рублей.

- Сейчас Таня пошла вообще в отказ. Еще и угрожает. Говорит, что для нас это просто так не закончится, - добавила в интервью КП-Новосибирск девушка.

КП-Новосибирск связались с Татьяной, чтобы узнать ее позицию.

- Это фейк, - кратко ответила спортсменка.

*имя изменено

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