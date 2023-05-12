«Она выкинула все: от бриллиантов до браслетов Картье»: российская баскетболистка отомстила любовнику, выбросив вещи его жены на помойку

Татьяна (на фото справа) отомстила любовнику (на фото слева). Фото: предоставлено Анфисой/vk.com/pbcruna

Новосибирскую баскетболистку обвиняют в краже на 2 миллиона рублей. Она вынесла вещи из квартиры жены своего любовника в Москве и выкинула их на помойку. На столь «решительный» шаг спортсменка пошла после того, как о порочной связи узнала супруга мужчины. Баскетболистка оказалась третьей лишней, и она решила отомстить. В итоге на нее написали заявление в полицию. Подробности истории в материале КП-Новосибирск.

«НИКОГДА НЕ ДУМАЛ, ЧТО СТАНУ ФАНАТОМ ЖЕНСКОГО БАСКЕТБОЛА»

28-летняя Анфиса в браке с Лестатом уже 3 года. Вместе воспитывают двухлетнюю дочку. Анфиса пока в декрете, а ее супруг возглавляет IT-отдел одного из крупнейших маркетплейсов. Глядя на фотографии пары в соцсетях никогда не скажешь, что между ними могла «проскочить» баскетболистка.

- Лестат познакомился с ней на сайте знакомств. Так получилось, что мы с ним поругались, и я с дочкой улетела к своей подруге в Стамбул. В этот момент он и привел Таню* в наш дом, - рассказала КП-Новосибирск Анфиса, жена Лестата. – Она знала, что он женат, что у него есть ребенок. Но не смутилась. Даже переехала временно в нашу квартиру.

Молодая пара воспитывает ребенка. Фото: предоставлено Анфисой

Стоит немного рассказать о Татьяне, которая стала верхушкой любовного треугольника. Девушка профессионально занимается баскетболом. Раньше играла за новосибирский клуб, а зимой 2023 года перешла в московский клуб, переехала в столицу.

Анфиса случайно узнала о третьем лишнем в их браке. Ее супруг необдуманно выставил в соцсети фотографию с баскетбольного матча. «Никогда не думал, что стану фанатом женского баскетбола», - подписал снимок мужчина.

- Я подумала: «Какой баскетбол? Ты им никогда не интересовался. Так же, как и спортом». Потом смотрю, а это женская команда. Начала искать, и вышла на страницу Тани. А там фотографии из нашей квартиры, - рассказала КП-Новосибирск Анфиса. – Я ей написала, чтобы она покинула мою квартиру, что она спит в моей кровати с моим мужем. Пусть делает это где хочет, но не в моем доме.

Татьяна сразу же сообщила о переписке Лестату, и он написал супруге.

- Муж начал извиняться, стал предлагать варианты, как сохранить семью. Когда Таня поняла, что выбирают не ее, то, видимо, решила отомстить, - продолжает Анфиса.

ОТ КАРТЬЕ ДО ДЕТСКИХ БИРОЧЕК

Обиженная спортсменка решила уйти красиво, так, чтоб запомнили.

- Она собрала все мои вещи из квартиры и просто выкинула их на мусорку, пока мужа не было дома. Выкинула документы, ювелирку, а именно обручальные кольца, помолвочное кольцо, браслет Картье, часы Картье, выпускной альбом, детский конструктор, мои туфли, кроссовки, сапожки от Луи Витон, - рассказала КП-Новосибирск девушка. – Она хотела мне сделать настолько побольнее, что выкинула даже новогоднюю искусственную елку, которую мы выбирали вместе с Лестатом. Все игрушки были разные на ней, я все подбирала в тон, чтобы было розовое и золотистое. Балерины, танцовщицы, детские колясочки… Всё в мусорке. Все три коробки.

Переписка Татьяны и Лестата. Фото: предоставлено Анфисой

По словам Анфисы, баскетболистка вынесла в мусорный бак даже детские бирочки.

- Косметика, духи, все фотографии, картины. Это все не восстановить. Сноубордическое снаряжение, джинсы, - продолжает перечислять Анфиса. – Когда муж узнал о выкинутых вещах, был в шоке. Он не сразу даже заметил. Когда Таня переехала, они сложили мои вещи в мешки и поставили в детскую комнату. После она сама призналась и в переписке ему, и по телефону, что все выкинула. Лестат сообщил потом мне... Моя реакция? Я расплакалась.

УЩЕРБ БОЛЬШЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ

Поступок девушки не остался незамеченным. Как говорит молодая мама, ее видели соседи. Жена выходку любовницы не проглотила. Тоже решила проучить девушку.

- Лестат после этого случая сменил замки в квартире, и прилетел ко мне извиняться, - говорит пострадавшая. – Дома он сделал небольшой ремонт, перестановку. Выкинул постельное белье. Только после этого мы с дочкой прилетели. Мужа я простила, ее - нет.

Анфиса написала заявление в полицию. Она настаивает: ущерб составил больше двух миллионов рублей.

- Сейчас Таня пошла вообще в отказ. Еще и угрожает. Говорит, что для нас это просто так не закончится, - добавила в интервью КП-Новосибирск девушка.

КП-Новосибирск связались с Татьяной, чтобы узнать ее позицию.

- Это фейк, - кратко ответила спортсменка.

*имя изменено

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