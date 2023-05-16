«Двор был в крови»: пенсионерка сбила первоклассника, а дело так и не возбудили

Ребенок побежал через двор и попал под машину. Фото: Предоставлено мамой мальчика // ГИБДД по Новосибирской области

В Новосибирске мама сбитого первоклассника требует миллион рублей с 60-летней женщины, сидевшей за рулем автомобиля. ДТП произошло во дворе дома на улице Жуковского: мальчик побежал к подъезду, попал под колеса и получил перелом ноги. Следователь не стала возбуждать уголовное дело, ссылаясь на то, что ребенок переходил двор не по пешеходному переходу, а мусорные баки перекрыли водителю обзор. Пенсионерка не помогала родителям с лечением ребенка, и те решили подать иск на миллион рублей. Почему в этой истории никого не наказали - выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

ДТП произошло во дворе на улице Жуковского. Фото: ГИБДД по Новосибирской области

ВЫБЕЖАЛ ЗА САМОКАТОМ

ДТП произошло 5 сентября 2022 года во дворе дома № 109 по улице Жуковского. Семилетний Влад* ждал маму на площадке, но вдруг решил вынести самокат. Побежал к подъезду и попал под колесо машины.

- Я появилась во дворе через 10 минут после ДТП: мой ребенок сидел в крови, держался за голову и плакал. Рядом - иномарка и следы крови на асфальте. Через 2 минуты приехала ДПС, через 5 минут - скорая помощь, забрала нас с сыном в больницу, - рассказала КП-Новосибирск мама мальчика Елена.

Как подозревают родители, их сын врезался в машину бедром, упал, и его нога попала под колесо, головой ребенок ударился об асфальт.

Ребенок месяц был прикован к кровати. Фото: Предоставлено мамой мальчика

Врачи диагностировали у первоклассника переломы костей левой голени со смещением, ушиб головы. Мальчика прооперировали и через три дня выписали домой в гипсе. Месяц ребенку нельзя было вставать, затем он начал передвигаться на костылях. Мама уверяет, что после падения ее сын потерял 30% зрения.

- Сын потихоньку восстанавливается, но очень боится машин - за километр останавливается и обходит, - говорит Елена.

ВНЕ ЗОНЫ ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА

За рулем Ford Focus сидела женщина, которая живет в одном из соседних домов. Сразу после ДТП она вызвала скорую. Родители отмечают, что соседка ни разу не позвонила им и не спросила про пострадавшего ребенка, а также не помогала с лечением.

- Следователь не стала возбуждать уголовное дело - якобы ребенок сам виноват, «переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода». Покажите мне хоть один двор, где есть пешеходный переход! В постановлении ГИБДД сказано, что водитель не могла заметить мальчика, обзор ей загораживали мусорные баки. Мы не стали оспаривать отказ от уголовного дела, но понимания не нашли - и подали иск на компенсацию в размере миллиона рублей, - объяснила КП-Новосибирск мама мальчика Елена.

В опасном месте нет знаков и «лежачих полицейских». Фото: Предоставлено мамой мальчика

Помощник прокурора Заельцовского района Ольга Педрико поддержала иск в защиту прав ребенка. Водитель, сбившая ребенка, не пришла на первое судебное заседание. Ее адвокат прокомментировал: с иском женщина не согласна, якобы ребенок сам запнулся о поребрик, и ему повезло, что ударился об автомобиль, а не об асфальт. Мама мальчика считает, что водитель просто отвлеклась на телефон.

- Наш двор небезопасен для детей, есть сквозной проезд для автомобилей. Нет «лежачих полицейских», знаков «жилая зона». Выход с детской площадки только один, обзор перекрывает площадка для мусора. Ее до сих пор не перенесли, - добавляет мама мальчика Елена. - Мы с мужем проводили собственные эксперименты и выяснили, что у водителя был шанс затормозить. Скорее всего, женщина залипла в телефоне. А виновных как будто нет.

КП-Новосибирск готова дать слово второй стороне.

* Имя ребенка изменено.

КОНКРЕТНО

Несет ответственность без вины

Адвокат семьи мальчика Михаил Спиридонов объяснил, почему родители мальчика собираются претендовать на компенсацию, несмотря на то, что виновного суд не определил.

- Владелец автомобиля в данном случае несет ответственность без вины. Это означает, что даже если вина водителя не установлена, на него возлагается гражданско-правовая ответственность. Что касается возможного уголовного дела, то срок давности еще не прошел, и мама вправе обжаловать постановление об отказе и ходатайствовать о проведении дополнительных экспертиз, в том числе автотехнической, чтобы понять, имел ли водитель техническую возможность остановиться. От результатов экспертиз будет зависеть окончательное процессуальное решение по вопросу привлечения к уголовной ответственности, - считает Михаил Спиридонов.

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