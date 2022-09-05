В Новосибирске во дворе дома «Форд» сбил 7-летнего мальчика

Ребенка сбили, когда он перебегал дорогу. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске на внутридомовой территории «Форд Фокус» сбил 7-летнего мальчика. Произошло ДТП вечером, 5 сентября, в Заельцовском районе.

— 59-летняя женщина за рулем автомобиля «Форд Фокус» двигалась по внутридворовой территории вдоль дома №107 по улице Жуковского. Там она сбила несовершеннолетнего пешехода, перебегавшего дорогу, — рассказали в городском ГИБДД.

В ДТП пострадал 7-летний мальчик. Его с различными травами доставили в больницу. На месте аварии работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер