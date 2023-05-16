«Маленький чемпион-2023»: в Новосибирске продолжается регистрация на необычные соревнования

Фото: Алексей КРЕМНЁВ
Совсем скоро - полюбившийся новосибирцам большой семейный праздник «Маленький чемпион-2023». Он пройдет в нашем городе уже в восьмой раз!
Малыши от полугода до трех лет попробуют свои силы в настоящих соревнованиях, где все по-взрослому: с правилами, медалями и классными подарками!
Мероприятие состоится 3 июня, с 9.00 до 16.00 в спорткомплекс «Заря» по адресу: ул. Спортивная, 2.
Фото: Алексей КРЕМНЁВ
Вас ждут веселье, накал эмоций, призы и подарки от наших партнеров, фотозоны, локации с играми, развлечениями и угощениями!
Регистрация участников продолжится до 2 июня. Чтобы стать участником соревнований «Маленький чемпион», необходимо заполнить электронную заявку в группе ВКонтакте.
Также на странице https://vk.com/mini_champion можно ознакомиться с правилами проведения соревнований.
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