«Маленький чемпион-2023»: в Новосибирске продолжается регистрация на необычные соревнования

Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Совсем скоро - полюбившийся новосибирцам большой семейный праздник «Маленький чемпион-2023». Он пройдет в нашем городе уже в восьмой раз!

Малыши от полугода до трех лет попробуют свои силы в настоящих соревнованиях, где все по-взрослому: с правилами, медалями и классными подарками!

Мероприятие состоится 3 июня, с 9.00 до 16.00 в спорткомплекс «Заря» по адресу: ул. Спортивная, 2.

Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Вас ждут веселье, накал эмоций, призы и подарки от наших партнеров, фотозоны, локации с играми, развлечениями и угощениями!

Регистрация участников продолжится до 2 июня. Чтобы стать участником соревнований «Маленький чемпион», необходимо заполнить электронную заявку в группе ВКонтакте.

Также на странице https://vk.com/mini_champion можно ознакомиться с правилами проведения соревнований.

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