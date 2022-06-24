За ней не угнаться: самая быстрая малышка Новосибирска

Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Впервые после двух лет пандемийных ограничений прошли семейные соревнования «Маленький чемпион - 2022». Долгожданное мероприятие «Комсомольская правда» провела уже в седьмой раз. Малыши в возрасте от 6 месяцев до 1,5 года ползком преодолевали дистанцию 7,5 метра, полутора-двухлетние ребятишки пробегали это же расстояние, а двух-трехлетние - 22,5 метра. Все как у настоящих взрослых спортсменов: спорткомплекс «Заря», строгие судьи и медали победителям.

За секунды до старта: кто финиширует первым? Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Родители заранее продумали, как помочь маленьким атлетам быстрее добраться до финиша. В ход шли плюшевые игрушки, машинки, погремушки, мячи, ключи от машины, бутылочки и даже джойстик от плейстейшн!

Во время стартов мамы и папы помогали малышам и приманивали их к финишу кто чем мог! Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Самой быстрой малышкой стала Екатерина Резинькова. Она выступала в категории от 1,5 года до 2 лет и свою дистанцию 7,5 метра пробежала всего за 4 секунды 59 миллисекунд.

- В «Маленьком чемпионе» уже три раза участвовал наш старший сын, сейчас ему 4 года. Любим это мероприятие, поэтому с дочкой сразу записались. Она очень активная, по двору бегает - не угнаться. Папа в прошлом легкоатлет, видимо дочке это передалось с генами. Папа придерживал Катю на старте, а я ждала на финише. Видела, как она рвется в бой, тянет ко мне ручки. Это первая победа, мы безумно рады! Обязательно отдадим наших деток в спорт, раз такие таланты раскрылись. И на следующий год точно придем к вам снова, - гордится дочкой Анна Резинькова.

Екатерина Резинькова оказалась быстрее мальчишек. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Ничто не должно отвлекать маленьких спортсменов от борьбы! О комфорте малышей на соревнованиях позаботился наш партнер - «Евразия», правообладатель и поставщик на территории России подгузников ТМ Joonies. Всем участникам соревнований дарили подгузники, которые можно было сменить в комнате матери и ребенка.

- Нашим подгузникам доверяют родители по всей стране. Малыши в них не потеют, нежную кожу ничего не натирает. Поверхность подгузников мягкая, а внутренний слой разработан по современным технологиям: отлично впитывает влагу и позволяет коже дышать. Продуманы даже такие мелочи, как изображения милых зверят. Детки с удовольствием их рассматривают, прикасаются, смена подгузника превращается не в утомительное занятие, а в увлекательную игру, - говорит руководитель отдела регионального развития ООО «Евразия» Андрей Басов.

«Евразия», эксклюзивный поставщик на территории России подгузников ТМ Joonies, дарила подарки всем участникам соревнований. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Победителям вручали в подарок большие упаковки подгузников. После соревнований мы поинтересовались у мамы самой быстрой малышки, как прошел тест-драйв.

- Мы еще не отказались полностью от подгузников, надеваем их на ночь. Нам эта марка очень понравилась - комфортные, нежные, сухие. Мы очень довольны! - поделилась мама победительницы.

Как маленькие чемпионы тестировали подгузники рассказываем здесь.

А еще компания Joonies выпускает одноразовые впитывающие пеленки, на которых очень удобно менять подгузники, влажные салфетки и вкладыши для кормящих мам.

По полю ползли очаровательные черепашки. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Для родителей любой результат малыша - повод для гордости! Фото: Алексей КРЕМНЁВ

К финишу - только с улыбкой! Фото: Алексей КРЕМНЁВ

После забегов юные спортсмены могли подкрепиться вкусным творожком, кефиром, сладкоежкам предлагали сладкий бифилин. Питание от «Био-Весты» помогает справиться со стрессом, восстановить силы и укрепить иммунитет. Питьевой кисломолочный продукт «Тонус» попробовали даже малыши с капризными животиками, ведь его разработали специально для них. А родители и бабушки с дедушками очень оценили пробиотик «Биовестин», который полезен в любом возрасте.

У стойки «Био-Весты» консультировали по поводу питания и угощали вкусной и полезной продукцией. Фото: компания «Био-Веста»

На соревнования «Маленький чемпион» участники приходят в необычных костюмах и за самые яркие образы получают подарки.

- Мы уже два раза участвовали, знаем, как у вас все проходит. Конечно подготовились! Скучали без «Чемпиона» два пандемийных года. Сначала хотели сделать костюмы Суперсемейки, но у нас масштабная группа поддержки, поэтому решили стать миньонами, - смеется Ирина Никитина.

Компания очаровательных миньонов. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Центр эффективной медицины «Главный пациент» радовал малышей и их родителей подарками. С изумрудной ростовой куклой - драконом - обнимались крохи и ребятня постарше.

В Центре эффективной медицины «Главный пациент» вас всегда ждет теплый прием. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Родители и бабушки с дедушками могли тут же проконсультироваться у главного врача клиники и педиатра, задать любые вопросы о здоровье, развитии детей. Кстати, в центре можно быстро и недорого пройти полное медицинское обследование перед детским садиком или школой.

На соревнования «Маленький чемпион» участники приходят в ярких костюмах. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

- В «Маленьком чемпионе» все сезоны участвовал двоюродный брат Лизы, затем эстафету приняла она, а на следующий год Лиза придет на забег с маленьким братиком, - поделилась мама юной спортсменки Анастасия Борзенкова. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Офтальмологические центры «Глазка» награждали ребятишек, которые не спеша добирались до финиша: они получали подарочные сертификаты на полную офтальмологическую диагностику.

Ростовая кукла «Глазка» поддерживала и веселила малышей. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Призы вручали за четвертое место, за лучший костюм, волю к победе, именинникам и двойняшкам. Клиника, как Айболит, работает без выходных и праздников. А еще в офтальмологических центрах «Глазка» вам гарантируют внимательное отношение врачей, точную диагностику - и все это рядом с метро, без очередей и со свободной парковкой.

Малышам на площадке делали аквагрим. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

В подгузниках Joonies малышам комфортно и на беговых дорожках, и на руках у мамы. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

В локации «Евразии», правообладателя и поставщика на территории России подгузников ТМ Joonies, всем участникам дарили подгузники. В зависимости от возраста малыша на подгузнике красуются барашки, собачки, котики, ламы и другие милые зверушки.

Красный Крест дарил малышам воздушные шарики. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

В локации Красного Креста можно было измерить артериальное давление. После бурных эмоций и переживаний действительно стоило его проконтролировать и успокоиться. Деткам волонтеры раздавали шарики, а родителям и бабушкам с дедушками - простые и полезные рекомендации по здоровью. Кстати, любой желающий может стать волонтером, частью команды Красного Креста. Пройти обучение, узнать что-то новое для себя, помогать другим, общаться с людьми, близкими по духу.

Специалисты Красного Креста учили деток и взрослых очень полезным навыкам. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

На «Маленьком чемпионе» волонтеры Красного Креста детей и взрослых учили правилам безопасности. Здесь можно было потренироваться оказывать медицинскую помощь под чутким присмотром волонтеров. Они подробно все объясняли, показывали, затем предлагали проверить знания на практике. Самый частый вопрос от мам: что делать, если ребенок поперхнулся? Волонтеры на кукле-малышке показывали, как держать кроху, если он просто закашлялся, и как укладывать на коленку и похлопывать по спине, если инородный предмет попал слишком глубоко.

Здесь мальчишки и девчонки узнали, как забинтовать ранку и как уложить взрослого в восстановительное положение, если тот потерял сознание. Это непросто для детей, поэтому их научили, куда класть руки мамы или папы, чтобы облегчить кровообращение, как и где взяться, чтобы перевернуть взрослого на бок.

Детки с удовольствием подкрепляли силы вкусными полезностями от «Био-Весты». Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В локации «Био-Весты» настоящее богатство: вкусная и полезная кисломолочка с бифидобактериями. Малыши пробуют свежий творог на специальной закваске: он очень нежный и полезен для животика. Специалисты подробно выясняют у родителей возраст деток, вкусы, предпочтения и предлагают то, что подходит именно для них. К примеру, мама малыша-аллергика Алиса Щербак взяла на пробу своему крохе новинки с полезными микроэлементами и без раздражающих добавок. А взрослые детки на пару с мамами и папами уплетали порции «Бифилина» с черникой и клубникой.

Призы для заботы о здоровье от «Главного пациента»: сертификаты на услуги клиники. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Наш спонсор - Центр эффективной медицины «Главный пациент» - дарил участникам полезные подарки. А в изумрудной локации клиники врачи отвечали родителям на любые вопросы о детском здоровье. Чаще всего мамы интересовались зубками и всем, что с ними связано, а также уходом за нежной кожей ребятишек в жару, чтобы избежать опрелостей, сыпи и потнички.

Коронованные гости локации «Главного пациента». Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Кроме полезных советов здесь выдавали веселые зеленые короны: чтобы сразу было видно, кто побывал на теплом приеме у «Главного пациента»!

Воздушные шарики от «Глазки» были очень кстати - родители приманивали ими мини-спортсменов к финишу. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

В офтальмологических центрах «Глазка» знают, что зрение не болит, поэтому малыш никогда не пожалуется, что стал хуже видеть. Наш спонсор не только поощрял участников забегов подарками, но и раздавал скидки на офтальмологический осмотр и памятки с гимнастикой для глаз. В гимнастику включены простые проверенные упражнения, которые помогают эффективно снимать напряжение с глаз. Врачи считают: она полезна в любом возрасте. Мамам и папам, а также бабушкам и дедушкам стоит каждый день выделять несколько минут на нехитрые упражнения, занимаясь вместе с ребенком. Это будет огромной помощью глазам и выработает очень здоровую и нужную привычку заботиться о своем здоровье.

Как вам такой шведский стол для самых маленьких? Фото: Алексей КРЕМНЁВ

У стенда «Бабушкино лукошко» мамы могли познакомиться с новинками полезного детского питания. Малыши пробовали фрикадельки с говядиной, индейкой и цыпленком. Специально для крох фрикадельки сделали нежными - блюдо отлично подходит для постепенного приучения к взрослому столу и твердой пище. Соки, чаи от газиков в животе, вкусные овощные, фруктовые пюрешки - сложно пройти мимо и не полакомиться! Кстати, сырье для продукции компании тщательно отбирают вручную. А рецептуру разрабатывают по рекомендациям ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», российским и международным стандартам.

Милому единорожке тоже достался подарок от «Бабушкиного лукошка». Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Наш партнер «Бабушкино лукошко» дарил малышам-спортсменам вкусные полезные подарки.

Фабрика детской мебели «Мандарин» дарила подарки за самые красивые костюмы. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

На площадке работала большая зона с мебелью, которая заворожила ребятню. Они прятались в шкафчике «мышкин дом», исследовали комод в виде блоков конструктора. Еще больше необычной стильной мебели смотрите здесь.

В локации Центра семейного отдыха «ПамаМамаТУР» рассказывали, где можно активно, весело отдохнуть с детьми. И проводили мастер-класс по рисованию. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Центр семейного отдыха «ПамаМамаТУР» знает, как спланировать отдых для продвинутых родителей и детей. Здесь подберут программу под каждого, чтобы домой вы вернулись с охапкой незабываемых впечатлений и чемоданом потрясающих эмоций.

После напряженных забегов детки могли отдохнуть на большой детской развлекательной площадке KIDSOUT. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Классные бебиситтеры Kidsout умеют с пользой занять и развлечь детей, делают это с любовью и профессионально.

С подарком от «Крохи Митьки»: очаровательной декоративной подушкой ручной работы. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Подарки от «Крохи Митьки» пришлись по душе малышне: это декоративные подушки ручной работы с яркими милыми принтами.

Для гостей выступали воспитанники эстрадной студии «Азбука Хит». Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Задорные Микки-Маусы центра танцевального спорта «Статус». Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Зрителей радовали выступлениями танцевальная компания «Своя галактика», спортивная школа «Триумф», спортивная школа олимпийского резерва по гимнастическим видам спорта отделение художественной гимнастики, спортивный клуб «Грация». Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Малыши и гости праздника лакомились у шоколадного фонтана. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Победители соревнований «Маленький чемпион - 2022»

Спасибо участникам, гостям и партнерам за невероятные эмоции: мы были счастливы увидеться с вами! Подписывайтесь на нашу группу в ВК https://vk.com/mini_champion чтобы увидеть все фото и следить за чемпионскими новостями.

А еще в нашей группе стартовали целых два конкурса: обязательно поучаствуйте!

Ждем всех в следующем году в субботу 3 июня на «Маленький чемпион-2023».

Тренируйтесь, копите силы и обязательно приходите на наш праздник!