На «Маленьком чемпионе» в Новосибирске тестировали подгузники нового поколения

В Новосибирске прошли соревнования «Маленький чемпион - 2022». Фото: Алексей КРЕМНЁВ

«Комсомольская правда» в седьмой раз провела традиционные семейные соревнования «Маленький чемпион - 2022». Малыши ползли и бежали к победе изо всех сил! В спорткомплексе «Заря» кипели нешуточные страсти: маленьких атлетов поддерживали родители, бабушки, дедушки и другие родственники. О комфорте деток на соревнованиях позаботился наш генеральный партнер - «Евразия», правообладатель и поставщик на территории России подгузников ТМ Joonies. Каждому малышу выдавали подгузник, соответствующий его весу и возрасту, чтобы ничто не отвлекало мини-спортсменов от увлекательной борьбы.

ВЫЗОВ ПРИНЯТ!

Когда детки активно двигаются, прыгают, бегают и веселятся, подгузник испытывает дополнительную нагрузку. Но для Joonies это не проблема: впитывающий слой из премиального японского абсорбента впитывает жидкость быстро и равномерно, не сбивается в комок при наполнении.

В движении к победе важны сухость, комфорт и легкость. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

День соревнований выдался очень жарким. В такое пекло важно следить за одеждой малыша: она должна быть дышащей, чтобы тело не перегревалось, не возникал эффект парника. Иначе могут появиться опрелости, потничка. Первыми страдают самые нежные и уязвимые места. По словам представителей компании «Евразия», подгузники Joonies справляются с этим вызовом. Это по-настоящему нежаркие подгузники для жаркого лета. Тонкие, из дышащих материалов, они позволяют малышу активно двигаться и не перегреваться.

Катя Резинькова оказалась самой быстрой на соревнованиях «Маленький чемпион - 2022». Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Самой быстрой малышкой «Маленького чемпиона» стала Катя Резинькова. Она выступала в категории от 1,5 года до 2 лет и свою дистанцию 7,5 метра пробежала всего за 4 секунды 59 миллисекунд. В подарок девочка получила большую упаковку подгузников, которая, по словам ее мамы Анны, пришлась очень кстати.

- Мы еще не отказались полностью от подгузников, надеваем их на ночь. Нам эта марка очень понравилась - комфортные, нежные, сухие. Мы очень довольны! - поделилась мама победительницы после того, как опробовала подарок в деле.

ПОДОБРАТЬ ИДЕАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ

В линейке Joonies большой выбор: можно подобрать идеальную для вашего малыша модель. С этим на соревнованиях помогал руководитель отдела регионального развития ООО «Евразия» Андрей Басов. Он подробно расспрашивал родителей и предлагал попробовать оптимально подходящие по возрасту и весу подгузники или трусики.

Победители получали большие пачки премиальных подгузников. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Все участники «Маленького чемпиона» могли протестировать тоненькие подгузники и трусики Premium Soft, которые не сбиваются в комок между ножками малыша благодаря японскому суперабсорбенту 3D abso tech. Они мягкие, нежные внутри и снаружи. Двойные бортики-манжеты защищают от протеканий. А еще есть полосочки-индикаторы: они меняют цвет, если подгузник пора сменить. В них продумана даже такая мелочь, как вырез для пупка - он есть в модели для новорожденных. Широкий эластичный поясок плотно прилегает к телу, не оставляя следов. А милые зверушки на подгузниках помогают превратить их смену в игру: ребятишки рассматривают пингвинчиков, лисят, тигрят и забывают о капризах.

Смотрите наш полный фоторепортаж с «Маленького чемпиона»