«На лестницах грязно, завелись тараканы»: родители пожаловались на неубранные коридоры в новосибирской школе

Мусорные баки на территории школы переполнены. Фото: Надежда РЫЖКИНА / Предоставлено Анастасией.

В новосибирской школе №11 на улице Бориса Богаткова родители пожаловались на беспорядок. Раньше детям и родителям не давало покоя то, как ведутся уроки, а теперь — замусоренная территория.

— С 13 апреля в школе уволились две уборщицы, осталась лишь одна, и всё это время школа плохо моется, пыль. Завелись тараканы! Их не было десять лет! На территории не проводились субботники, стоят полные мусорные баки, в которых гниет мусор. Дворник просто сметает мусор на лопату, а потом выкидывает его в траву. Сколько бы мы ни писали жалоб и обращений, ничего не помогает, везде сплошные отписки, уже не знаем, куда биться. Впереди летний лагерь, а школа в таком ужасном состоянии, — рассказала КП-Новосибирск мать одного из школьников Анастасия.

Учителям приходится самим наводить порядок в кабинетах. Фото: Предоставлено Анастасией.

По словам женщины, в школе за последний месяц прошло несколько проверок, во время которых выявили недочеты.

— Также школа не смогла нормально организовать пробные ОГЭ и ЕГЭ: барахлила техника, не работали принтеры во время проверки. Информацию о работе учеников должны были вносить в компьютеры, но потом выяснилось, что несколько работ куда-то пропали, в компьютерах информации не оказалось. Не говоря уже о том, на какие баллы дети написали эти экзамены, — говорит Анастасия.

Полы и лестницы давно не мыты. Фото: Предоставлено Анастасией.

Руководство в школе сменилось 16 декабря 2022 года. Новым директором стал Виктор Завьялов, раньше работавший директором в школе №146. После его прихода за два месяца уволились 14 сотрудников. В основном это были учителя-предметники, проработавшие в школе №11 несколько лет. За этот же период наняли новых сотрудников, почти полностью заменивших прежнюю администрацию. Но всё-таки новый коллектив дирекции и учителей натыкается на критику некоторых родителей. При этом школа достаточно открыта для комментариев. Вот в этот раз там ответили на претензии:

— Территория школы убирается, только действительно еще не устраивали субботник. Из всех двухсот школ района только у нас родители почему-то переживают, что их детей не выводили на уборку. Но ведь это был бы глупый шаг — выводить детей на территорию, с которой еще не сошел тогда снег и которую не обработали против клещей. Директор две недели находился на больничном, и где-то уборщицы могли действительно не помыть. Но этот вопрос никто не будет оставлять, — ответили КП-Новосибирск в руководстве школы.

Часть бардака в школе создается и руками детей. Фото: Предоставлено Анастасией.

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