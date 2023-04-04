«Математику ведет бухгалтер!»: родители и педагоги новосибирской школы устроили скандал после прихода нового директора

У педагогов школы разгорелся конфликт с новым руководством. Фото: Даниил СУХОМЛИНОВ

До выпускных экзаменов осталось два месяца, но родители учеников из школы № 11 на улице Б. Богаткова переживают, что их детей не успеют подготовить. Они заявляют: виной всему текучка кадров - за два месяца уволились 14 сотрудников. На их место пришли новые, но тем, как они ведут уроки, недовольны и родители, и учителя-предметники, которые работают в школе несколько лет. В ситуации разбиралась корреспондент КП-Новосибирск.

«РАСПИСАНИЕ СОСТАВЛЯЕТ МАШИНА»

Учителя 11-й школы говорят, что проблемы начались с января этого года, незадолго после того, как в школе поменялось руководство: 16 декабря 2022 года назначили нового директора Виктора Завьялова.

- В начале года педагог по математике ушла в декрет, предупреждала об этом. Но весь январь у двух пятых и двух седьмых классов не велась математика. До этого еще одна учительница математики ушла на пенсию, но ее уговорили вернуться, чтобы она вела уроки у седьмых классов. Причем взяли не сразу: сначала занятия вел учитель по совмещению, он много опаздывал и болел, но замен не было. За месяц ученики сильно отстали от программы, сейчас кое-как пытаются нагнать, - поделилась с КП-Новосибирск одна из учительниц, попросив об анонимности.

Большая часть претензий учеников и учителей касается нового расписания, которое составляет программа. После Нового года оно постоянно меняется, не подстраиваясь под планы сотрудников.

- Раньше расписание составляла специалист вручную, с учетом пожеланий учителей, но в марте она ушла. А у директора возникла идея полностью поменять расписание на четвертую четверть. Составляют его в программе, которая просто не учитывает такого огромного количества учеников - 1000 человек. У всех полно несостыковок, тем более дети распланировали кружки и занятия, а теперь все приходится менять. Иногда оно меняется по несколько раз за день. У учителей огромное количество окон между уроками, и они превышают 4 - 5 часов, что грубо нарушает СанПиН. Физика, математика, русский язык стоят в расписании пятыми и шестыми уроками с понедельника по субботу, - жалуется учитель.

Расписание составляет программа. Фото: Предоставлено героиней публикации

Еще претензия: директор мало общается с сотрудниками лично и в основном делает это с помощью групп в соцсетях, которые сам и создал.

- Он пишет и днем и ночью даже на каникулах, будто бы учителя круглые сутки работают и не отдыхают. О новом расписании мы, например, узнали в 10 часов вечера. Уволились 14 человек, и это не только учителя, но и другой персонал, не выдержавший такого отношения, - говорит педагог.

Педагогический коллектив школы 23 марта отправил жалобу в департамент образования мэрии Новосибирска.

«УЧИТЕЛЕМ МАТЕМАТИКА НАЗНАЧЕН БУХГАЛТЕР»

Жалобы подали также родители из нескольких классов. По их словам, уроки, в том числе математику, ведут люди без педагогического образования.

- С января уроков математики практически не было из-за болезни учителя, замены не назначались. Сейчас в 10 «А», 10 «Б» и 11 «Б» учителем математики назначен бухгалтер без педагогического образования. С начала четвертой четверти она ведет уроки с той темы, которая указана на данную дату в рабочей программе. То, что дети пропустили много материала, ее не интересует. Также учитель не в состоянии ответить на вопросы детей по теме урока. Для ответов она использует телефон и распечатки из ГДЗ, мы считаем это недопустимым, - отмечается в жалобе.

Половина класса, по словам родителей, сейчас занимается с репетиторами, но не каждой семье это по карману. Новое расписание тоже добавляет им головной боли.

- Из-за изменений в расписании 10 «А» класс делится на уроке информатики на две группы неравномерно. Получается, что одна группа идет на занятия по английскому или немецкому языку, другая - на информатику. Но английский изучают 22 человека, а немецкий - только двое. И группа детей, которая изучает английский язык, вынуждена заниматься по два человека за одним компьютером, потому что на всех не хватает. Как в такой ситуации через год сдавать экзамены - непонятно, - добавляют родители.

Учителя признают, что мебель и сантехнику нередко ломают сами дети, а потом «хвалятся» хулиганством в соцсетях. Фото: vk.com/solevyyeschool

Отдельно отцы и матери прошлись по тому, что из-за массового ухода администрации в школе началась разруха. Зимой, по их словам, у входа не убиралась наледь (корреспонденты КП-Новосибирск проверили, сейчас все убрано. - Ред.), в кабинетах сломаны парты и стулья, в туалетах не работает система сливов и нет санитайзеров. Впрочем, учителя признают, что в этих случаях пакостят сами дети. Они создали группу «Подслушано школа № 11 г. Новосибирск» в соцсети ВКонтакте и выкладывают там фотографии разрушений ради хайпа.

«НОВЫЕ ПРАВИЛА НРАВЯТСЯ НЕ ВСЕМ»

До того, как прийти на новое место работы, Виктор Александрович Завьялов 10 лет занимал пост директора школы № 146. Его бывшая коллега рассказала, почему, на ее взгляд, в школе случился конфликт.

- Виктор Александрович - такой человек, что если берется за дело, то делает это основательно. Это честный и порядочный человек, ко всем относится по-доброму, никого специально никогда не увольнял. Конечно, и у нас не сразу все наладилось! Первый год, когда он пришел в нашу школу, было сложно, потому что была совершенно другая система. Но за 10 лет он полностью наладил цифровую систему, научил всех учителей работать дистанционно, старался делать так, чтобы соблюдались СанПиН и другие нормы, - рассказала КП-Новосибирск педагог школы № 146 Людмила Дидора.

По словам учителя, директор ни с кем из сотрудников не общался близко и в 146-й школе - может быть, поэтому нынешним учителям он кажется слишком замкнутым. Но это не мешало ему выстраивать равноправные отношения с коллегами и находить общий язык.

- Когда его пригласили работать в 11-й школе, скорее всего, предложили ее именно «поднять». Он согласился, поскольку уже есть директорский опыт. Я знаю, что там и раньше были проблемы с директором, с учителями. 11-я школа никогда не была особо сильной в этом плане. Может, привыкли уже к другой системе, потому и не приемлют новый порядок. Наверное, не всем нравится, что директор организует работу по своим правилам. Но человек работает только три месяца, прошел трудный период встраивания в новый коллектив. Насколько знаю, нехватки педагогов нет, теперь на месте есть все учителя и замы. И мне кажется, тут нужна поддержка, а не общественное порицание, - считает Людмила Дидора.

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