«Мне его извинения не нужны»: мама избитого под Новосибирском школьника ответила на публичные покаяния обидчика сына

Парень извинился перед школьником, которого избил. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

Избиением подростка в поселке Сокур уже заинтересовалась полиция. Напомним, 13-летнего мальчика избили на камеру подростки постарше. А после слили ролик в интернет. На кадрах видно, как школьника перекидывают через бедро, а после добивают ногами.

Как оказалось, мальчика избили за то, что он якобы оскорбил маму нападавшего. Ролик с дракой школьники стали пересылать друг другу. Так оно попало в руки учителя, а от него уже ушло в ПДН. Мама избитого ребенка написала заявление в полицию.

- Тот, кто снимал, приходил, извинялся, но я его не буду прощать. И заявление из полиции забирать не буду, - рассказывала КП-Новосибирск мама мальчика.

Тем временем в соцсетях на обидчика 13-летнего школьника обрушился хейт.

- Пора уголовную ответственность вводить с 11 лет!

- И это дети? Надеюсь, что у мальчика все хорошо после таких ударов.

Видимо, школьник испугался публичной порки, и сегодня, 5 мая, в соцсетях появилось видео с его извинениями.

- Это публичное извинение. Я оскорбил пацана перед всеми, всей толпой. Он был слабее, младше меня. Я приношу извинения. И ко мне приехали пацаны, объяснили, что я был не прав, - сказал школьник на камеру, опуская глаза в пол.

Но мама пострадавшего осталась непреклонна и не планирует забирать заявление из полиции.

- Я видела видео. Считаю, что парень не искренен. Он мне звонил вчера вечером. Просил прощения, я ему сказала, чтобы он просил прощения у моего сына. Сейчас все зависит не от меня, а от органов. Мне его извинения уже не нужны, - объяснила КП-Новосибирск мама ребенка. - Я ему сказала, что он хотел славы, вот он ее и получил.

К делу подключилась прокуратура. После публикации в СМИ сотрудники начали проверку.

- В образовательных учреждениях проверят организацию профилактической работы с несовершеннолетними и соблюдение должностными лицами законодательства о профилактике правонарушений, - сообщили в ведомстве.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу, адвокату Павлу Бессонову. Он объяснил, что может грозить подростку, который избил школьника, и тому, кто снимал.

- Ответственность участника, снимающего подобные деяния, зависит от его возраста и его роли. Просто снимать неправомерные действия на камеру законом не запрещено. А вот если съемка и публикация видео были заранее согласованы с нападавшим или во время съемки оператор давал нападавшему советы, подстрекал его к определенным действиям, он может также быть привлечен к ответственности, - прокомментировал КП-Новосибирск Павел Бессонов.

По мнению эксперта, парень, который бил, несмотря на юный возраст, также может быть привлечен к ответственности. Все зависит от степени полученных травм.

- Тому, кто бил, - 14 лет, тому, кто снимал - 16. Если вред здоровью легкий, тогда 14-летний не привлекается, а 16-летний может быть привлечен как организатор. Если же вред здоровью средний, то 14-летний привлекается как исполнитель, а 16-летний, скорее всего, как пособник, - уточняет адвокат.

- Мама ребенка сможет забрать заявление?

- Вообще, законом не предусмотрен отзыв заявления о правонарушении, хотя на практике такие ситуации возникают. Если возбуждается уголовное дело, оно может быть прекращено за примирением сторон, но это не то же самое, что забрать заявление.

«Мне его извинения не нужны»: мама избитого под Новосибирском школьника ответила на публичные покаяния обидчика сына

Анна ПАШАГИНА

Мама школьника, избитого под Новосибирском, не приняла извинений обидчика ее сына.

Избиением подростка в поселке Сокур уже заинтересовалась полиция. Напомним, 13-летнего мальчика избили на камеру подростки постарше. А после слили ролик в интернет. На кадрах видно, как школьника перекидывают через бедро, а после добивают ногами.

Как оказалось, мальчика избили за то, что он якобы оскорбил маму нападавшего. Ролик с дракой школьники стали пересылать друг другу. Так оно попало в руки учителя, а от него уже ушло в ПДН. Мама избитого ребенка написала заявление в полицию.

- Тот, кто снимал, приходил, извинялся, но я его не буду прощать. И заявление из полиции забирать не буду, - рассказывала КП-Новосибирск мама мальчика.

Тем временем в соцсетях на обидчика 13-летнего школьника обрушился хейт.

- Пора уголовную ответственность вводить с 11 лет!

- И это дети? Надеюсь, что у мальчика все хорошо после таких ударов.

Видимо, школьник испугался публичной порки, и сегодня, 5 мая, в соцсетях появилось видео с его извинениями.

- Это публичное извинение. Я оскорбил пацана перед всеми, всей толпой. Он был слабее, младше меня. Я приношу извинения. И ко мне приехали пацаны, объяснили, что я был не прав, - сказал школьник на камеру, опуская глаза в пол.

Но мама пострадавшего осталась непреклонна и не планирует забирать заявление из полиции.

- Я видела видео. Считаю, что парень не искренен. Он мне звонил вчера вечером. Просил прощения, я ему сказала, чтобы он просил прощения у моего сына. Сейчас все зависит не от меня, а от органов. Мне его извинения уже не нужны, - объяснила КП-Новосибирск мама ребенка. - Я ему сказала, что он хотел славы, вот он ее и получил.

К делу подключилась прокуратура. После публикации в СМИ сотрудники начали проверку.

- В образовательных учреждениях проверят организацию профилактической работы с несовершеннолетними и соблюдение должностными лицами законодательства о профилактике правонарушений, - сообщили в ведомстве.

Мнение юриста

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу, адвокату Павлу Бессонову. Он объяснил, что может грозить подростку, который избил школьника, и тому, кто снимал.

- Ответственность участника, снимающего подобные деяния, зависит от его возраста и его роли. Просто снимать неправомерные действия на камеру законом не запрещено. А вот если съемка и публикация видео были заранее согласованы с нападавшим или во время съемки оператор давал нападавшему советы, подстрекал его к определенным действиям, он может также быть привлечен к ответственности, - прокомментировал КП-Новосибирск Павел Бессонов.

По мнению эксперта, парень, который бил, несмотря на юный возраст, также может быть привлечен к ответственности. Все зависит от степени полученных травм.

- Тому, кто бил, - 14 лет, тому, кто снимал - 16. Если вред здоровью легкий, тогда 14-летний не привлекается, а 16-летний может быть привлечен как организатор. Если же вред здоровью средний, то 14-летний привлекается как исполнитель, а 16-летний, скорее всего, как пособник, - уточняет адвокат.

- Мама ребенка сможет забрать заявление?

- Вообще, законом не предусмотрен отзыв заявления о правонарушении, хотя на практике такие ситуации возникают. Если возбуждается уголовное дело, оно может быть прекращено за примирением сторон, но это не то же самое, что забрать заявление.

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