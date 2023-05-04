«Выбирай, где умирать»: старшеклассники избили 13-летнего мальчика, сняв это на видео

Школьника избил его друг. Фото: скриншот из видео «Инцидент Новосибирск»
По новосибирским пабликам разлетелось видео драки школьников. Голос за кадром нагоняет жути. «Выбирай, где умирать будешь!», - говорит оператор и снимает мальчишку. Его через несколько секунд жёстко перекинет через бедро оппонент, а потом начнет безжалостно пинать.
Мама избитого мальчика написала заявление в полицию. Подробности истории в материале КП-Новосибирск.
ПОДРУГА ПРИВЕЛА НА РАЗБОРКИ
Инцидент произошел в поселке Сокур Мошковского района. 13-летний Миша* знал и своего обидчика, и того, кто снимал драку на камеру.
- Снимал 16-летний Коля*, бил 14-летний Саша*. Коля постоянно до сына докапывался. Я с ним даже говорила об этом. А вот с Сашей, как я думала, они дружат. Даже на рыбалку ходили в прошлом году, - рассказала КП-Новосибирск мама избитого.
Но в середине апреля отношения ребят испортились.
- Мой друг сказал Саше, что я обозвал его маму. Хотя такого не было! – рассказал КП-Новосибирск пострадавший мальчик. – Вот за это меня и избили.
Под кулаки обиженного Саши Мишу «подставила» его знакомая.
- Девочка написала сыну, позвала гулять, а в итоге привела на эти разборки, - говорит мама школьника.
«ИСПУГАЛСЯ, ЧТО Я БУДУ РАЗБИРАТЬСЯ»
Миша ничего не рассказал маме. О конфликте она узнала, когда ее вызвали в ПДН.
- Видео, которое снимали, школьники начали перекидывать друг другу. Его увидел педагог и отправил в полицию. Ну и меня тут же вызвали. Я сначала не хотела писать заявление, но у меня спросили: «Вы видео смотрели?», - говорит мама Миши. – Я посмотрела и у меня слезы градом, слишком жестоко.
Как говорит женщина, она удивилась, что ей ребенок ничего не рассказал.
- Миша объяснил свой поступок тем, что испугался, что я пойду разбираться. И что над ним будут смеяться. Я объяснила сыну, что это не тот случай и надо было мне рассказать. В итоге я написала заявление в полицию, - рассказывает сибирячка.
По словам мамы Миши, парень, который снимал видео уже приходил извиняться. Приносил деньги и шоколад.
- Он хотел, чтобы я забрала заявление, но я этого делать не буду, - резюмирует женщина.
*имена подростков изменены
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