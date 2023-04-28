Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 апреля 2023 13:00

«Бионорд» проверен экспертизой

Споры вокруг этого реагента не утихают. Как новосибирские дорожники применяют его? Об этом рассказали участники эфира на Радио «Комсомольская правда»
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Реагент, которым обрабатывают новосибирские дороги, успешно прошел многочисленные проверки.

Реагент, которым обрабатывают новосибирские дороги, успешно прошел многочисленные проверки.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

«Бионорд» как средство зимней очистки дорог применяют давно и во многих городах страны, тем не менее свойства этого материала окружены мифами, предположениями и гипотезами. На ряд вопросов производитель уже ответил редакции КП-Новосибирск . Но учитывая большой интерес автомобилистов, мы решили продолжить разговор.

В эфире Радио «Комсомольская правда» мы адресовали вопросы директору новосибирского ДЭУ № 1 Алексею Лыкову, советнику генерального директора по развитию Уральского завода противогололедных материалов Евгению Немировскому и руководителю аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог Анне Климентовой.

Директор новосибирского ДЭУ № 1 Алексей Лыков рассказал, как город выбирал средство для обработки дорог.

Директор новосибирского ДЭУ № 1 Алексей Лыков рассказал, как город выбирал средство для обработки дорог.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Разговор мы начали с истории вопроса.

- Как Новосибирск начал применять «Бионорд»?

- С начала 2000-х годов город наотрез отказывался использовать противогололедные материалы химического направления. Руководство города тогда решило работать со стандартными классическими песко-соляными смесями: «не нужен нам химический реагент, без него обойдемся», - поделился в эфире Алексей Лыков. - Дело в том, что был негативный опыт применения других противогололедных материалов. Но на тот момент они были значительно хуже. Обычным дорожникам тяжело было предсказать их действие на проезжей части. Но мы вернулись к этому вопросу, потому что в России стали использовать химический реагент нового поколения.

- Алексей Николаевич, как состоялось знакомство новосибирских дорожников с новым противогололедным материалом?

- Мы не просто взяли его для эксперимента, а в первую очередь оценили опыт работы в других городах. И не только в Москве и Питере. Проехали по Сибири, по Уралу, посмотрели, как этот материал применяется в Екатеринбурге, Красноярске и решили: почему бы не попробовать? В 2018 году начали вводить его в мероприятия по содержанию улично-дорожной сети. Сначала - в небольших экспериментальных объемах. Увидели, что материал эффективный, работает корректно, и стали расширять географию его применения, приобретать больше. Начинали с универсального «Бионорда». Потом появился другой вид этого материала. Так что теперь используем и «Бионорд двухфазный» - он обладает большей проникающей способностью в плотных накатах снега и ледяных образованиях.

Глава ДЭУ № 1 добавил, что сейчас Новосибирск применяет оба вида «Бионорда».

- Изначальным решением Новосибирска было не закупать именно «Бионорд», а перейти от старых технологий к новым. Власти стали изучать опыт городов. Изучив, заинтересовались, - подключился к беседе Евгений Немировский. - Заказчики - в частности ДЭУ № 1 - определили, какой материал им необходим, и объявили конкурс. Он проходил на основании закона «О закупках» - покупатели заявляли, какие технические характеристики им требуются, а наш завод рассматривал, можем ли мы создать такой продукт и будет ли у нас под него разрешительная документация. Наши материалы применяются и в Магадане, и в Якутске, и в местах с более высокой температурой - Краснодаре, на Урале, где теплее, чем в Сибири. Состав для Новосибирска полностью соответствует климатическим условиям региона и отвечает требованиям конкурса.

- А можно больше узнать о географии применения «Бионорда»?

- Мы присутствуем во Владивостоке, Хабаровске, Красноярске, Барнауле, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Туле, Энгельсе, Нытве и других городах, поставляем материал в Крым. Наши продукты применяются не только России, но также, например, в Казахстане. А до начала санкций их использовали в Норвегии, Чехии, Финляндии. И ни разу не было отказа от применения по причине некачественности продукции. Наш материал безопасен, его закупают школы, детские садики. Закупают в особо охраняемые зоны, для дендрариумов, парков.

Советник генерального директора по развитию Уральского завода противогололедных материалов Евгений Немировский назвал города, которые применяют «Бионорд». Фото: Из личного архива

Советник генерального директора по развитию Уральского завода противогололедных материалов Евгений Немировский назвал города, которые применяют «Бионорд». Фото: Из личного архива

- Евгений Семенович, ответьте, пожалуйста, на популярный вопрос: как «Бионорд» влияет на обувь?

- Сейчас действует ГОСТ 58427-2020, который ужесточил требования к противогололедным материалам. И наконец-то он начал действовать, потому что прежде не было нормативных документов, достаточно регламентирующих действие противогололедных материалов. Этот государственный стандарт очень жесткий. В нем есть требование к наличию сертификата о воздействии на кожу обуви. Для получения такого документа наш материал около полугода тестировался в институте кожевенной промышленности. Эксперты пришли к выводу, что влияние нашего материала на кожу обуви не превышает влияния обычной водопроводной воды. Увидев требования ГОСТа, мы в очередной раз модернизировали свое производство. Мы считаем себя лидерами на рынке противогололедных материалов, поэтому работаем так, чтобы соответствовать этому ГОСТу.

- В прошлом интервью мы уже обсуждали нормы расхода «Бионорда». Они, оказывается, выигрывают перед другими средствами, то есть этот реагент экономичный. Алексей Николаевич, вопрос к вам: как отлажена технология применения материала в Новосибирске?

- Системы распределения совершенствуются. Что касается дорожных машин, то за объем распределения отвечает автоматика. Сталкиваемся с тем, что дорожники не так легко переключаются в работе от старых видов к новым. Им кажется, что материала нужно больше. Интуитивно пытаются насыпать его с избытком, чтобы быть уверенными в результате. Но если в начале 2018 - 2019 годов они просто не осознавали, какой объем нужен, то теперь большинство специалистов придерживаются тех норм, которые указывает завод-изготовитель.

- Евгений Семенович, весной становится актуальным такой вопрос: как действует «Бионорд», поднимаясь в воздух и затем контактируя с человеком?

- Наш материал после его применения почти на 100% растворим. Его на дороге просто не остается. Высыхать нечему! Соответственно, не образуется никакой пыли и нечему подниматься в воздух. Реагент прошел государственную экологическую экспертизу. На чем его только не испытывали во всевозможных лабораториях. Прежде чем стали использовать на дорогах, его как минимум полтора года исследовали. И если бы он хоть как-то негативно влиял на окружающую среду, на автомобили и людей, его просто не допустили бы к применению.

В эфире мы выслушали мнение и стороннего эксперта - представителя Ассоциации зимнего содержания дорог.

Мнение о «Бионорде» высказала руководитель аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова.

Мнение о «Бионорде» высказала руководитель аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- «Бионорд» - многокомпонентный реагент. Он изучен вдоль и поперек. Если сравнивать с другими противогололедными реагентами, он достаточно прогрессивный. Производитель вносит в него антикоррозионные добавки, чего нет в песко-соляных смесях и технической соли, которую тоже используют на российских дорогах, - сказала Анна Климентова. - «Бионорд», который поставляют в Новосибирск, достаточно эффективен. Мы его проверяли в том числе и в университетах - почвоведения, ветеринарных. Никаких нареканий у экспертов нет. С точки зрения влияния на человека и окружающую среду, материал вполне допустимый.

БИЗНЕС-ПРЕСС