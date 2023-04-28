«Бионорд» проверен экспертизой

Реагент, которым обрабатывают новосибирские дороги, успешно прошел многочисленные проверки. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

«Бионорд» как средство зимней очистки дорог применяют давно и во многих городах страны, тем не менее свойства этого материала окружены мифами, предположениями и гипотезами. На ряд вопросов производитель уже ответил редакции КП-Новосибирск . Но учитывая большой интерес автомобилистов, мы решили продолжить разговор.

В эфире Радио «Комсомольская правда» мы адресовали вопросы директору новосибирского ДЭУ № 1 Алексею Лыкову, советнику генерального директора по развитию Уральского завода противогололедных материалов Евгению Немировскому и руководителю аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог Анне Климентовой.

Директор новосибирского ДЭУ № 1 Алексей Лыков рассказал, как город выбирал средство для обработки дорог. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Разговор мы начали с истории вопроса.

- Как Новосибирск начал применять «Бионорд»?

- С начала 2000-х годов город наотрез отказывался использовать противогололедные материалы химического направления. Руководство города тогда решило работать со стандартными классическими песко-соляными смесями: «не нужен нам химический реагент, без него обойдемся», - поделился в эфире Алексей Лыков. - Дело в том, что был негативный опыт применения других противогололедных материалов. Но на тот момент они были значительно хуже. Обычным дорожникам тяжело было предсказать их действие на проезжей части. Но мы вернулись к этому вопросу, потому что в России стали использовать химический реагент нового поколения.

- Алексей Николаевич, как состоялось знакомство новосибирских дорожников с новым противогололедным материалом?

- Мы не просто взяли его для эксперимента, а в первую очередь оценили опыт работы в других городах. И не только в Москве и Питере. Проехали по Сибири, по Уралу, посмотрели, как этот материал применяется в Екатеринбурге, Красноярске и решили: почему бы не попробовать? В 2018 году начали вводить его в мероприятия по содержанию улично-дорожной сети. Сначала - в небольших экспериментальных объемах. Увидели, что материал эффективный, работает корректно, и стали расширять географию его применения, приобретать больше. Начинали с универсального «Бионорда». Потом появился другой вид этого материала. Так что теперь используем и «Бионорд двухфазный» - он обладает большей проникающей способностью в плотных накатах снега и ледяных образованиях.

Глава ДЭУ № 1 добавил, что сейчас Новосибирск применяет оба вида «Бионорда».

- Изначальным решением Новосибирска было не закупать именно «Бионорд», а перейти от старых технологий к новым. Власти стали изучать опыт городов. Изучив, заинтересовались, - подключился к беседе Евгений Немировский. - Заказчики - в частности ДЭУ № 1 - определили, какой материал им необходим, и объявили конкурс. Он проходил на основании закона «О закупках» - покупатели заявляли, какие технические характеристики им требуются, а наш завод рассматривал, можем ли мы создать такой продукт и будет ли у нас под него разрешительная документация. Наши материалы применяются и в Магадане, и в Якутске, и в местах с более высокой температурой - Краснодаре, на Урале, где теплее, чем в Сибири. Состав для Новосибирска полностью соответствует климатическим условиям региона и отвечает требованиям конкурса.

- А можно больше узнать о географии применения «Бионорда»?

- Мы присутствуем во Владивостоке, Хабаровске, Красноярске, Барнауле, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Туле, Энгельсе, Нытве и других городах, поставляем материал в Крым. Наши продукты применяются не только России, но также, например, в Казахстане. А до начала санкций их использовали в Норвегии, Чехии, Финляндии. И ни разу не было отказа от применения по причине некачественности продукции. Наш материал безопасен, его закупают школы, детские садики. Закупают в особо охраняемые зоны, для дендрариумов, парков.

Советник генерального директора по развитию Уральского завода противогололедных материалов Евгений Немировский назвал города, которые применяют «Бионорд». Фото: Из личного архива

- Евгений Семенович, ответьте, пожалуйста, на популярный вопрос: как «Бионорд» влияет на обувь?

- Сейчас действует ГОСТ 58427-2020, который ужесточил требования к противогололедным материалам. И наконец-то он начал действовать, потому что прежде не было нормативных документов, достаточно регламентирующих действие противогололедных материалов. Этот государственный стандарт очень жесткий. В нем есть требование к наличию сертификата о воздействии на кожу обуви. Для получения такого документа наш материал около полугода тестировался в институте кожевенной промышленности. Эксперты пришли к выводу, что влияние нашего материала на кожу обуви не превышает влияния обычной водопроводной воды. Увидев требования ГОСТа, мы в очередной раз модернизировали свое производство. Мы считаем себя лидерами на рынке противогололедных материалов, поэтому работаем так, чтобы соответствовать этому ГОСТу.

- В прошлом интервью мы уже обсуждали нормы расхода «Бионорда». Они, оказывается, выигрывают перед другими средствами, то есть этот реагент экономичный. Алексей Николаевич, вопрос к вам: как отлажена технология применения материала в Новосибирске?

- Системы распределения совершенствуются. Что касается дорожных машин, то за объем распределения отвечает автоматика. Сталкиваемся с тем, что дорожники не так легко переключаются в работе от старых видов к новым. Им кажется, что материала нужно больше. Интуитивно пытаются насыпать его с избытком, чтобы быть уверенными в результате. Но если в начале 2018 - 2019 годов они просто не осознавали, какой объем нужен, то теперь большинство специалистов придерживаются тех норм, которые указывает завод-изготовитель.

- Евгений Семенович, весной становится актуальным такой вопрос: как действует «Бионорд», поднимаясь в воздух и затем контактируя с человеком?

- Наш материал после его применения почти на 100% растворим. Его на дороге просто не остается. Высыхать нечему! Соответственно, не образуется никакой пыли и нечему подниматься в воздух. Реагент прошел государственную экологическую экспертизу. На чем его только не испытывали во всевозможных лабораториях. Прежде чем стали использовать на дорогах, его как минимум полтора года исследовали. И если бы он хоть как-то негативно влиял на окружающую среду, на автомобили и людей, его просто не допустили бы к применению.

В эфире мы выслушали мнение и стороннего эксперта - представителя Ассоциации зимнего содержания дорог.

Мнение о «Бионорде» высказала руководитель аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- «Бионорд» - многокомпонентный реагент. Он изучен вдоль и поперек. Если сравнивать с другими противогололедными реагентами, он достаточно прогрессивный. Производитель вносит в него антикоррозионные добавки, чего нет в песко-соляных смесях и технической соли, которую тоже используют на российских дорогах, - сказала Анна Климентова. - «Бионорд», который поставляют в Новосибирск, достаточно эффективен. Мы его проверяли в том числе и в университетах - почвоведения, ветеринарных. Никаких нареканий у экспертов нет. С точки зрения влияния на человека и окружающую среду, материал вполне допустимый.