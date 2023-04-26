Автомобили, обувь и «Бионорд»: разбираем главные мифы

«Бионорд» применяют во многих городах России и за рубежом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждую зиму СМИ и социальные сети активно обсуждают, нужны ли те противогололедные материалы, которые применяются в Новосибирске. Чтобы развеять домыслы и слухи, редакция КП-Новосибирск обратилась за разъяснениями напрямую к производителю реагента - Уральскому заводу противогололедных материалов. На наши вопросы согласился ответить советник генерального директора по развитию УЗПМ Евгений Немировский.

Топ-менеджер завода, производящего «Бионорд», ответил на острые вопросы. Фото: Из личного архива

- Евгений Семенович, насколько «Бионорд» безопасен и чем это подтверждается?

- Перед получением паспорта безопасности противогололедные материалы проходят экспертизу Роспотребнадзора и государственную экологическую экспертизу. Кроме того, Уральский завод противогололедных материалов получил сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р 58427-2020 на противогололедные материалы. Сертификаты соответствия на подобную продукцию были выданы в Национальной системе сертификации впервые в России, и это довольно жесткий стандарт.

- Но что означает этот стандарт для простых жителей?

- Реагенты не должны пылить, испаряться, оказывать негативное воздействие на человека, домашних питомцев и окружающую среду. И они должны быть гипоаллергенными. На сайте нашей компании можно найти документы, которые подтверждают: «Бионорд» этим требованием соответствует.

- Есть ли преимущества «Бионорда» перед традиционными антигололедными материалами? Насколько он эффективен?

- Практика показала, что расход наших реагентов как минимум вдвое ниже, чем у их предшественника - технической соли. «Бионорд» плавит лед при температуре до -25 оС, а техническая соль не топит, если становится холоднее -10 оС.

По данным ГИБДД, количество ДТП на дорогах, обработанных современными противогололедными материалами, уменьшается на 15 - 30%, реже травмируются пешеходы.

Если сравнить объемы использования «Бионорда Универсал» и традиционных песко-соляных смесей, то расход «Бионорда» в 7 раз меньше. А еще применение нашего реагента способствует сокращению работы техники и снижению затрат на хранение и вывоз снега.

- Прокомментируйте, пожалуйста, мнение о том, что «Бионорд» провоцирует коррозию и разъедает обувь.

- Как я уже упоминал, наш противогололедный материал соответствует ГОСТу. А в нем прописано требование к коэффициенту коррозионной активности - не более 0,4. Это означает, что при толщине металлического листа 1 мм и полном покрытии поверхности реагентом непрерывно в течение 365 дней глубина проникновения составит не более 0,2 мм. Понимаете, это если противогололедным материалом покрыть машину без краски и не мыть в течение года. Уверен, владельцы не поступают со своими автомобилями таким образом.

Что касается обуви, то наши материалы, применяемые на тротуарах и пешеходных дорожках, получили сертификат о минимальном воздействии на кожу верха обуви, то есть реагент на обувь действует не вреднее обычной воды.

- Во что превращается «Бионорд», сделав на дороге свое дело?

- Состав «Бионорда» подобран таким образом, чтобы нерастворимого остатка было не более 2%. А нам удается поддерживать показатель ниже 1,5%. Остальные составляющие реагента растворяются в снегу и образуют прозрачный рассол. Достаточно взять две горстки снега из сугроба и посыпать одну - «Бионордом», другую - технической солью. После соли останется мутный осадок, а «Бионорд» растворится без остатка.

- Но откуда тогда берется пыль? Критики часто ссылаются на такую проблему.

- Если нет нерастворимого остатка, то и грязи, а затем и пыли возникнуть не из чего. Они точно появляются не из-за «Бионорда». Но на улицах города, конечно, источников грязи достаточно. Это автомобили, которые выбрасывают в окружающую среду десятки тонн пыли от истертых шин и асфальта или паркуются на газонах, а затем несут землю на дороги, а также промышленные предприятия и несовременные нерастворимые противогололедные материалы, такие как песок и щебень.

В среднестатистическом городе за зиму на улицы высыпают от 30 тысяч до 60 тысяч тонн песка. Примерно 60 - 80% этой грязи может быть собрано и вывезено со снегом. Остальное остается в городе, где превращается в пыль или попадает в ливневые стоки и забивает их.

После того как материал выполняет свою функцию, от него ничего не остается. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Этой весной новосибирские СМИ обсуждали отчет Контрольно-счетной палаты. По данным проверки, с 2019 по 2021 год новосибирское ДЭУ № 1 поставило на баланс в 3 раза больше реагента, чем способны вместить резервуары. А когда аудиторы запросили сведения с датчиков (они должны автоматически фиксировать расход), выяснилось, что данные, мол, уничтожены хакерами. Не могли бы вы прокомментировать это?

- Резервуары, о которых идет речь, - это тара для хранения только жидкой фазы «Бионорда». Оборотная тара. И заказчик не хранит всю закупленную продукцию ни в ней, ни даже у себя на территории. Он расходует ее по необходимости и затем получает от нас пополнение. Соответственно, данные с этих резервуаров не годятся для бухгалтерского учета. Они нужны только для того, чтобы следить за расходом жидкого материала.

Хакерская атака действительно была в декабре 2022 года, но не на устройства нашего предприятия, а на серверы облачного хранения, где по закону хранится информация отечественных компаний. Тогда в течение нескольких дней было совершено более 220 DDoS-атак мощностью свыше 1 Тбит/с. Были уничтожены информационные данные как Уральского завода противогололедных материалов, так и других предприятий. Подобные атаки хакеров были и в этом году - уже на другие серверы.

Но в нашем случае утрата данных не влияет на поставку реагента в соответствии с заключенными договорами - вся продукция поставляется в срок.

- А где еще, кроме Новосибирска, применяют «Бионорд»?

- Дистрибьюторы есть практически во всех российских регионах, где зимой бывает гололедица. Продукция УЗПМ поставляется и в страны Таможенного союза. «Бионордом» обрабатывают улично-дорожную сеть почти всех городов-миллионников, федеральные трассы и мосты, объекты культурного наследия - например, территории Московского Кремля и Эрмитажа, объекты здравоохранения, а также объекты повышенной важности - энергетические комплексы и аэропорты.

- Как формируется цена на поставку «Бионорда» муниципалитетам, в частности - Новосибирску?

- Информация о контрактах размещается на площадке Госзакупки.ру, она открыта для общего пользования. Вы можете ознакомиться с данными по закупкам и исполнению контрактов за любой период.

Поясню, что город не объявляет тендер на закупку конкретно «Бионорда» или любого другого материала. В документации определяются только технические характеристики. Участвовать в процедуре закупки может любой производитель, чья продукция соответствует национальному стандарту.

- Сейчас мэрия отчитывается о весенней уборке улиц от пыли и грязи и в сводках регулярно упоминает «Бионорд Шампунь». Что это за препарат?

- Это средство для мытья тротуаров, дорожных покрытий, остановок, бордюров в осенне-весенний период. Принцип действия такой же, как у шампуня, который мы используем в быту. Он также полностью безопасен, прошел экологическую экспертизу и имеет все необходимые сертификаты.

Дорожный шампунь не просто промывает асфальтовое полотно, он удаляет остатки песко-соляной смеси, истертых покрышек и битумных покрытий, нефтяных и масляных пятен, образовавшихся за зиму. Буквально за полчаса шампунь связывает всю грязь, после смыва которой мы получаем чистые городские дороги и площади. Продукт гипоаллергенен, безопасен для человека и окружающей среды.

Также в прошлом году мы представили в Новосибирске пылеподавляющее средство «Бионорд Антипыль». Оно связывает мелкие частицы пыли в более крупные, не давая им подниматься в воздух. Этот материал сохраняет свойства в дождь и не замерзает на дорогах даже при -10 оС.

С помощью «Шампуня» и «Антипыли» можно минимизировать негативное воздействие на здоровье человека и предвосхитить появление так называемой аллергии на тающий снег. Вся наша продукция, для любого времени года, способствует повышению безопасности и комфорта проживания в городах.