«Она всех обманула»: в колледже рассказали о студентке-отличнице, которую обвиняют в убийстве кота

Девушку обвиняют в убийстве кота. Фото: предоставлено Елизаветой/ скриншот из видео из группы vk.com/zoozashita_helpninsk

В сельскохозяйственном колледже Казахстана рассказали про студентку-отличницу, которую обвиняют в намеренном убийстве кота в России. Девушка учится на ветеринара в Казахстане, преддипломную практику проходила в Новосибирске. Но врачи заметили странное поведение стажерки, а потом это подтвердилось съемками с камер наблюдения. Видно, что она сделала три смертельных укола здоровому коту. Что о юном ветеринаре говорят преподаватели - в материале КП-Новосибирск.

ТРИ УКОЛА

Странная смерть британца Симбы случилась в новосибирской ветклинике 21 апреля. Хозяйка Елизавета привезла питомца к врачу из-за обострения мочекаменной болезни и оставила его в клинике. Вскоре ей позвонили: «Сердце Симбы не выдержало». Что стало причиной смерти, сначала никто не понимал. Елизавета же написала в клинику претензию, попросила провести служебное расследование. В клинике подняли записи с камер наблюдения, ситуация оказалась жутко странной.

На видео снято, как 19-летняя практикантка Елена* поставила коту три каких-то укола, все - без ведома врача, в тайне, когда оставалась одна. После третьей инъекции Симба умер. Хозяйка животного теперь требует с клиники 300 тысяч рублей, а сама практикантка просит не сообщать о случившемся в деканат.

Как стало известно КП-Новосибирск, девушка учится в Восточно-Казахстанском сельскохозяйственном колледже в Республике Казахстан. И там о случившемся уже знают.

«СКАЗАЛА, ЧТО ЗАБОЛЕЛА»

- Лена учится на ветеринара. Грамотная очень, практику всегда хорошо проходила под нашим присмотром. Своенравная, конечно, но это не мешало ей учиться, - рассказал КП-Новосибирск Уралбек Оспанов, директор колледжа.

По словам руководителя, у Елены сейчас должна идти преддипломная практика. И она должна была ее проходить в Казахстане, а не в России.

- Она позвонила в организацию в Казахстане, где планировала готовить диплом, и сказала, что заболела. После этого, видимо, и уехала в Россию. Мы даже не знали об этом, пока нам на почту не пришло письмо из новосибирской ветклиники с рассказом о случившемся, - продолжает Уралбек Тулегенович. - Получается, Елена всех обманула.

Из колледжа студентке уже позвонили и попросили объясниться устно. Известно, что в самой клинике она объяснила свои действия странно: мол, хотела избавить кота от мучений. Хотя животное было не при смерти, в расцвете сил, его можно было вылечить, - уверены врачи.

- Елена сказала, что уже взяла билет домой на 29 апреля, приедет и все расскажет. Как только она вернется, мы будем разбираться с тем, что случилось. После этого решим, какие меры будем принимать, - добавляет директор колледжа. - Просто так мы это не оставим. Непонятно, почему она ввела в заблуждение предприятие, почему уехала, почему так поступила на практике. Будем разбираться.

КП-Новосибирск дозвонилась и до самой Елены, но она отказалась общаться.

- Я не буду ничего говорить. До свидания! - кратко ответила она по телефону.

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