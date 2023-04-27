«Оглянулась и достала из кармана шприц»: стажерку ветклиники, обвиненную в убийстве кота, вычислили по камерам

Женщина осталась с котом наедине. Фото: скриншот из видео из группы vk.com/zoozashita_helpninsk

Жительница Новосибирска обвиняет практиканту из ветклиники в намеренном убийстве своего кота-британца Симбы. Животное привезли к врачам 20 апреля. У него обострилась мочекаменная болезнь.

- Эта болезнь у Симбы проявилась летом 2022 года. И в этой клинике его спасли. Поэтому когда коту стало плохо, я привезла его именно к этому врачу в эту клинику. Врач его осмотрел и сказал, что ничего критичного нет. Выписала таблетки, порекомендовала перейти на диетический корм, - рассказала КП-Новосибирск Елизавета, хозяйка Симбы.

По словам женщины, ночью британцу стало хуже. Она распереживалась и позвонила врачу. А утром привезла Симбу в стационар.

- Я привезла Симбу в 6.50 утра. Положила его на стол и в этот момент вышла сотрудница клиники Елена*. Начала говорить: «Апартаменты готовы. Я тебя сейчас заговорю котик, и ты болеть не будешь». Мне она показалась странной, до этого я ее не видела, - рассказала КП-Новосибирск женщина. – Я Симбе на прощание сказала: «Сыночек, давай поправляйся», а сама уехала.

Симбе было 5 лет. Фото: предоставлено Елизаветой

Через полтора часа телефон Елизаветы зазвонил. На другом конце провода врач сказал: «У кота не выдержало сердце».

- Я не помню, как домой доехала. Потом вернулась в клинику, подписала документы на кремацию. Анастезиолог ко мне вышла и сказала, что это очень странная реакция на препарат, - говорит хозяйка кота.

ДОСТАЛА ШПРИЦ И ВВЕЛА ПРЕПАРАТ

Симбу кремировали. Елизавета все равно не находила себе места. Спустя сутки она попросила посмотреть камеры в больнице.

- Я написала претензию клинике, попросила вернуть мне деньги, провести внутреннюю проверку. Думала, что если ошибки нет, то извинюсь перед доктором. На следующий день доктор пригласила меня на встречу. Рассказала, что увидела на камерах, что сделала Лена, она у них оказывается была не в штате, проходила практику, как младший медперсонал, - рассказывает Елизавета.

На камеры видеонаблюдения попало странное поведение стажерки. Видно, как она осталась с Симбой наедине. Подошла, взяла с полки какой-то препарат. После села рядом с котом, оглянулась, достала из кармана шприц и ввела лекарство коту.

Кота успели после первого раза реанимировать. Но потом снова оставили наедине со стажеркой.

- Елена снова повторила действия со шприцом. Врач вернулся, увидел, что коту плохо, снова его откачал. Тогда девушка в третий раз ему что-то вколола, кота не спасли, - рассказал КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией. – Елену взяли 3-4 недели назад всего. Она практику проходила у них. В этом году заканчивает ветколледж.

«ТОЛЬКО В КОЛЛЕДЖ НЕ СООБЩАЙТЕ»

После просмотров записей с камер в клинике прошло собрание.

- Как мне рассказали, Елена призналась в содеянном. Попросила об одном – в колледж не сообщать, так как идет на красный диплом! – возмущается Елизавета. – Деньги за лечение мне вернули, но в других вопросах мы решения не достигли.

Женщина написала заявление в полицию и отправила досудебную претензию в клинику. Она попросила выплатить ветклинику 300 тысяч рублей за смерть питомца.

*имя изменено

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