«Извинился бы - я бы его простила»: в Новосибирске вдова помогла засудить родного брата, убившего ее мужа

Вдова шесть лет доказывала вину родного брата. Фото: Мария НОВИКОВА // Никита МАНЬКО // Предоставлено вдовой

В Новосибирске пенсионерка помогла раскрыть убийство мужа, освободить невиновного и заставить родного брата ответить перед законом. Трагедия случилась 6 лет назад: 60-летний строитель Владимир Цех отпраздновал юбилей, в полночь его нашли мертвым с ножом в спине. Сначала все решили, что виновен брат хозяина дома, но вдова Галина сразу настаивала на другой версии: убийца - ее брат. Женщина добралась до Верховного суда и Бастрыкина, дело пересмотрели. И вот суд вынес приговор брату Галины - 10 лет и 6 месяцев строгого режима. Подсудимый в убийстве так и не сознался, перед сестрой не извинился.

УБИЙСТВО НА ЮБИЛЕЙ

Трагедия произошла в апреле 2017 года на семейном празднике. Отец четверых детей Владимир Цех праздновал 60-летие, собрал в своем доме всех близких - 17 человек. Неожиданно семейный праздник обернулся трагедией.

В полночь гости обнаружили в зале тело юбиляра с ножом спине. Убийцу за руку не поймали, но в соседней комнате дрались двое: младший брат вдовы Антон* и старший брат погибшего Виктор. Вокруг них и вертелось дело все следующие годы.

Виктору было 70 лет. Как говорит Галина Цех, мужчина он спокойный, кошки не обидит. А вот ее брат Антон, наоборот, напорист, да и в тот вечер за общим столом он был не в настроении, еще и фокусы с ножом показывал.

Однако изначально за решетку попал именно Виктор. Пожилой мужчина каким-то образом даже подписал признание, хотя на суде отказался от своих показаний. Но было поздно, в итоге Виктору присудили 9 лет колонии строгого режима.

«ПРОСТИ БРАТА»

Галина, уверенная в том, что убийца - ее родной брат, начала добиваться справедливости. Помогла подать апелляцию - дошла до Верховного суда РФ, писала жалобы Бастрыкину. В июне 2020 года Виктор вышел на свободу, но до нового приговора не дожил год - скончался в возрасте 74 лет. Уголовное дело стали расследовать вновь, подозреваемым стал родной брат вдовы.

- Никому не пожелаю такое пережить. Просто была хорошая поддержка - дети. Они помогали с юристами и экспертизами. И родственники: родные дяди, тети, двоюродные братья и сестры - они все были рядом. А вот мои родные братья и сестры отнеслись с осуждением, твердили: «Прости брата». Но если человека раз простить, два, три, он почувствует себя королем жизни: «что хочу, то и ворочу». Зло должно быть наказано, - поделилась с КП-Новосибирск вдова Галина Цех.

Владимира Цеха убили одним ударом - нож прошел между пятым и шестым ребрами и попал в сердце. Экспертиза обнаружила на ноже биологические следы Антона, тот оправдывался - якобы резал шашлык.

- Брат с детства увлекался ножами, у него была своя коллекция. Финку всегда с собой носил, даже когда в такси работал: «для безопасности». Однажды у него сифон с порохом в руке разорвался, так мы с Володей его в больницу увезли ночью, где ему зашили руку, - рассказала Галина Цех. - Я его всегда поддерживала, как и муж. Брат у нас ночевал, деньги занимал. Обидно очень и горько после такого.

«НА МНЕ КРОВИ НЕТ»

Обвиняемый Антон попросил рассмотреть его дело с участием судебной коллегии присяжных, но это не помогло. Большинство из них посчитали подсудимого виновным. Сам же Антон упорно стоит на своем:

- 6 лет я пытался доказать, что не имею отношения к смерти зятя. Я одно знаю: на мне крови нет.

- Я никогда никому зла не желала. Даже если бы Антон сразу пришел ко мне и сказал: «Нянька, ну извини - таблетки выпил, алкоголь, бес попутал», - мне кажется, я его простила бы. Да, по суду он получил бы минимальный срок, я не настаивала бы. 6 лет прошло - мог бы уже выйти. Но раскаяния никакого не было и нет. Вот это обидно. И это очень страшно, - говорит вдова Галина Цех. - Дети сказали: «За твои бессонные ночи, за слезы выплаканные он должен заплатить». Здоровье стало хуже, и папа наш ушел из жизни раньше срока. Он не мог пережить, что его сын такое сделал.

Защитник подсудимого попросил назначить минимальный срок, гособвинитель потребовала 13 лет в колонии строгого режима.

- Суд назначил 53-летнему подсудимому 10 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Иск о компенсации морального вреда удовлетворен частично, на сумму 1 миллион рублей, - сообщила КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры НСО Елена Петренко. - Приговор в законную силу не вступил.

Вдова убитого Галина Цех благодарит детей и родственников, которые поверили в ее версию убийства мужа.

- Ему все было дозволено. Он как родился, поставили нас так: он младшенький, ему все можно. Отсюда все и пошло. Он не слышал никого, его «Я» стояло на первом месте. Он даже не осознал, что он совершил. У него нет раскаяния, что он лишил детей - отца, внуков - деда, а меня - мужа, - добавляет Галина Цех.

* Имя подсудимого изменено.

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