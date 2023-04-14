«Думали, я простушка из села»: в Новосибирске вдова помогла раскрыть убийство мужа

Простая пенсионерка Галина Цех (справа) раскрыла убийство мужа (слева) на юбилей и вытащила невиновного из тюрьмы. Фото: Предоставлены Галиной Цех

Многодетный отец Владимир Цех был убит на собственном юбилее. Тело 60-летнего мужчины с ножом в спине нашли в полночь, после застолья. Следователи обвинили Виктора, родного брата погибшего, хотя вдова Галина сразу заявляла, что в деле замешан ее родной брат. И все-таки именно Виктора приговорили к 9 годам тюрьмы. Тогда Галина дошла до Верховного суда и Бастрыкина. Корреспондент КП-Новосибирск поговорил с новосибирской мисс Марпл.

Юбиляр устроил праздник для родни, в полночь его нашли с ножом в спине. Фото: Предоставлено Галиной Цех

УБИЙСТВО НА ЮБИЛЕЙ

Трагедия произошла в апреле 2017 года в частном доме в Ленинском районе Новосибирска. История в лучших традициях английского детектива. Здесь есть и замкнутое пространство, где собрались давно знакомые люди; и убийство, которого не видел никто, кроме преступника и жертвы; и несколько подозреваемых; и закрученный сюжет. Распутать дело взялась Галина Цех, супруга погибшего.

Итак, место действия - большой дом Владимира Цеха. Мужчина отмечал 60-летие: собрал в своем коттедже всех родственников от мала до велика, всего 17 человек. Родные привечали юбиляра, дарили деньги. Веселились, выпивали, вспоминали разные семейные истории. В общую картину не вписывался только 46-летний брат жены.

- Мой брат Антон* приехал угрюмый, сразу выпил. Во время застолья перебивал тосты, затем решил показать «фокус». Взял нож и стал быстро тыкать между пальцами пятерни по дорогому столу, Владимир тогда его осадил. А брат взял и бросил нож в сторону именинника, - рассказала КП-Новосибирск вдова Галина Цех.

Стоит сказать, что Антон часто приходил в гости к сестре, оставался на ужин и даже ночевал. Работенка у него нервная - таксист. Может, там что случилось? Инцидент с ножом родня ему простила и отправила спать.

Вскоре на боковую отправились и другие родственники, разошлись по комнатам большого дома, а юбиляр лег на диване в зале. Ближе к полуночи гости проснулись от шума: внизу у лестницы, около зала, Антон пинал другого родственника - Виктора, 70-летнего брата Володи. На шум спустились Галина и племянница Валя, мужчин разняли. Галина пошла в спальню и услышала истошный Валин крик: «У дяди Володи нож в спине». В панике супруга быстро спустилась, подбежала к мужу и выдернула нож из тела.

- Мы отвели Виктора в комнату, Антон начал бегать и кричать: «Где нож? Там мои отпечатки!» Уже и полиция приехала, а он все бегал и кричал. Стал рассказывать, мол, на три минуты отлучился в туалет, увидел Володю с ножом в спине - и тут на него кинулся брат мужа Виктор. Они выкатились в дверной проем, оказались под лестницей. Говорил, что Володю он не убивал, просто нож достал, - продолжает вдова Галина Цех. - Тогда мне стало ясно, что он врет. Нож ведь я вытащила, а не он.

Дальше все как в тех же детективах про 10 негритят. Сотрудники полиции попросили родню не разбегаться и поговорили с каждым, не выводя из дома. Но все-таки органы правопорядка отнеслись к делу как к халтуре: решили побыстрее закрыть его и особенно не вникать. Тут-то в Галине и проснулась «мисс Марпл».

Версию вдовы поддержало большинство родственников. Фото: Предоставлено Галиной Цех

ПРИЗНАНИЕ И 9 ЛЕТ

В суматохе брат убитого Виктор не выдержал и на первом же допросе согласился подписать признание в убийстве. Хотя в ту ночь рассказывал другое: он спустился по лестнице, пошел в зал - и получил удар от неизвестного по голове, а дальше ничего не помнит. На суде Виктор спохватился и отказался признать вину, даже полиграф подтвердил: пенсионер брата не убивал и за нож не хватался. Однако доводы адвоката и вдовы Галины не помогли - суд назначил ему 9 лет строгого режима.

- Я же пыталась всех убедить, что убийца - Антон. Но мне не верили - думали, я простушка из села, они укажут на виновного - и я поведусь. Виктор - простой скотник из деревни, с детства мухи не обидел, а к старости даже хлеб нарезать не мог и ложку до рта донести - руки тряслись. Мы начали бороться за правду. Сын оплатил адвокатов, экспертизы. Апелляцию проиграли, но мы пошли дальше, в Верховный суд, и там уже фактически отменили приговор. Спустя почти 3 года Виктора оправдали. А после жалобы в приемную главы СКР Бастрыкина возобновили расследование, - объяснила КП-Новосибирск Галина Цех.

Вдова юбиляра (слева) помогла освободить невиновного брата погибшего Виктора (справа). Фото: Предоставлено Галиной Цех

НА ЧЕМ ПОЙМАЛИ ШУРИНА

В июне 2020 года брат погибшего Виктор вышел на свободу, отсидев 1 год и 9 месяцев за убийство, которого не совершал. Между тем пенсионерка Галина не сдавалась - проводила экспертизы, беспокоила следователей. В 2022 году расследование завершили, подозреваемым стал тот самый брат вдовы - шурин убитого.

- Нож из спины убитого вытащила вдова, а не брат жены. Экспертиза обнаружила на ноже биологические следы с рук вдовы, а также подозреваемого. Затем подозреваемый утверждал, что оставил отпечатки во время «фокусов» во время застолья, задолго до убийства. Однако все ножи в доме были вымыты и спрятаны в укромном месте на кухне, в процессе моющее средство смыло все биологические следы. Их не было, пока предполагаемый убийца не взял нож, - прокомментировал КП-Новосибирск адвокат потерпевшей стороны Валентин Демиденко. - У нас была версия, что подозреваемый намеревался похитить подаренные юбиляру деньги (ему подарили около 50 тысяч наличными), но в портмоне убитого не нашли ни копейки.

В показаниях подозреваемого были и другие несостыковки, все они не выдержали проверки. Антон даже тест полиграфа не прошел. Вдова погибшего Галина Цех благодарит родственников: почти все они поверили в ее подозрения и помогали добиться оправдательного приговора для Виктора. Однако здоровье пенсионера не выдержало, и в 2022 году он скончался - не дожил до следующего процесса. Что касается Антона, его официально признали виновным.

- Коллегия присяжных Ленинского районного суда вынесла вердикт о виновности Антона, за это было отдано 5 из 6 решающих голосов, - сообщил КП-Новосибирск старший помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов. - 52-летнего мужчину взяли под стражу в зале суда, прения сторон назначены на 24 апреля.

*Имя подсудимого изменено

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирца, который ударил товарища ножом в спину, признали виновным

Присяжные вынесли вердикт об убийстве 6-летней давности (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber