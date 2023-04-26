Евгений Чуплинский скрывался от правосудия почти 20 лет. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

7 лет назад в Новосибирске задержали Евгения Чуплинского - бывшего милиционера, который стал самым страшным маньяком Новосибирска. Под маской добропорядочного семьянина скрывался настоящий Джек Потрошитель, который убил и расчленил 19 проституток: части их тел находили на городских свалках. За все эти годы установили личности только восьми девушек, а маньяку удавалось скрываться от правоохранителей - бывших коллег по ведомству - почти 20 лет. КП-Новосибирск рассказывает эту историю.

ТЕЛА И АМУЛЕТЫ

Началось все в ноябре 1998 года. Люди находили головы и части женских тел на свалках и пустырях Новосибирска. Первая находка озадачила оперативников: обезглавленный труп в старом холодильнике, а отрубленная голова - рядом, под листом железа. Опознать эту погибшую так и не смогли.

Через пару месяцев части тела девушек находили то тут, то там. Потом - перерыв на полгода. И снова убийство. По городу быстро прошла молва, что объявился маньяк. Отрубленные конечности и внутренние органы появлялись на свалках Кировского, Ленинского, Новосибирского районов, а также возле Коченево. Некоторые находили прямо на обочине дороги. Рядом с расчлененными телами лежали амулеты, а на коже трупов были вырезаны стрелки или пентаграммы.

По официальным данным, серия убийств закончилась в 2006 году. Жертвами маньяка стали 19 девушек, хотя возможно, что их было гораздо больше. А потом душегуб внезапно исчез.

МОНСТР ЗА МАСКОЙ ДОБРЯКА

Соседи Евгения описывали его как человека, производящего «приятное впечатление». Но такой образ сложился у них только к середине 2010-х, когда Чуплинский, возможно, ушел с преступной стези.

А в 1990-х, когда он начал истязать жертв, все было по-другому. Он служил сначала во вневедомственной охране, потом - в дежурной части милиции. За созвучность фамилии и слащавый характер сослуживцы звали его Чупа-Чупс. Но жизнь была несладкой: он еле сводил концы с концами, брал дополнительные дежурства. Времени на досуг тоже не оставалось. Видел свое счастье Чуплинский в детях, но завести их с первой женой не получалось. Супруга настояла на разводе, считая, что не имеет права лишать любимого счастья быть отцом.

По одной из версий, именно из-за проблем с женой Чуплинский и стал убивать: убийства начались через год после развода. Правда, в итоге он женился во второй раз и в этом браке у него появились дети.

В 2016 году перед следствием предстал уже другой человек. Ему 51 год. Есть семья, двое детей. Активист-общественник: и лампочку в подъезде мог вкрутить, и ремонт в тамбуре сделать. Водил своего породистого красного пуделя на выставки. Даже спас девушку, которая хотела покончить с собой из-за несчастной любви. Как же шокированы были соседи, когда узнали, что 11 лет жили бок о бок с чудовищем.

- Порядочный такой мужик. Работал в милиции еще с советских времен. В 2003-м таксовал, у него была какая-то простенькая иномарка оранжевого цвета, чем-то даже похожая на нашу отечественную «девятку», - говорили соседи.

На этой самой «девятке», как считают следователи, Евгений и подбирал проституток на трассах. А потом вез в укромное место - в лес, на свалку, в гаражи.

Такими фотороботами пользовались сыщики, разыскивая маньяка много лет назад. Но оказалось - не похож. Фото: Из материалов уголовного дела

СТРЕЛКИ И ПЕНТАГРАММЫ

Правоохранителям долгое время не удавалось составить даже примерный портрет преступника. Около одной из первых жертв нашли массу зацепок: восемь дощечек, которые были установлены вокруг круга с непонятными символами, рядом - кострище. На животе еще одной жертвы была вырезана пентаграмма. Тогда решили, что маньяк убивает девушек ради сатанинских обрядов.

Две проститутки, выжившие после встречи с маньяком, помогли следствию составить его фоторобот и описали приметы. Пожилой, прихрамывающий на одну ногу мужчина в очках, ездит на отечественной машине. Одну из девушек он заводил в свой гараж, где она увидела лист бумаги с фотографиями различных путан и плакаты с порнографией.

Жертвы маньяка. Фото: Из материалов уголовного дела

Нехитрое описание преступника завело следствие в тупик. По подозрению, например, задерживали 64-летнего учителя ОБЖ Владимира Фисенко. У того оказалось четверо детей, двое внуков и пиджак в орденах. Правда, девушка, которая якобы узнала его по фотографиям, на очной ставке сказала: «Могла и обознаться, не уверена».

Интересно, что Чуплинский уже попадал в поле зрения полиции в 2004 году, еще до того, как все убийства объединили в серию. Пропала очередная девушка, к слову ведущая приличный образ жизни. Ее тело не нашли, но - вот удивительно! - в ночь исчезновения женщины в ее мобильный телефон была вставлена новая сим-карта, зарегистрированная на Евгения Чуплинского. Казалось бы, вот он, след.

Но задержанный все отрицал. Он рассказал, что телефон у него в машине оставили два молодых человека, которых он подвозил. Для протокола он рассказал уже немного другую историю: молодые люди, которых он подвозил, попытались его ограбить, но безуспешно, а убегая, выронили мобильный телефон, который он и подобрал. Попробуй докажи, что это ложь. К тому же тогда на разницу в показаниях никто не обратил внимания. Три месяца Чуплинского продержали в СИЗО, а потом за неимением доказательств отпустили.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В 2006 году следственная группа приостановила расследование. В 2007 году с образованием Следственного комитета делу дали новый ход. А к 2016 году, когда начали использоваться ДНК-технологии, биологические следы с вещдоков и остатков тел указали на человека, который когда-то попадался в руки полицейских. Тогда вспомнили и про телефон. Но Чуплинский не хотел сдаваться: когда к нему пришли сыщики, вышел на балкон и стал угрожать, что сбросится. Но после переговоров все-таки сдался.

ДНК Чуплинского нашли на перчатке одной из жертв. Оккультные символы сбивали следствие с правильного пути. Фото: Из материалов уголовного дела

Что интересно, в убийствах маньяк не признавался, но подтвердил: некоторых жертв знал и даже спал с ними. А позже на следствии все-таки раскололся. Его сослуживцы рассказывали, что он, по слухам, покрывал деятельность проституток, в том числе в районах, где происходили убийства. Пользуясь своим служебным положением, он заманивал женщин в машину и увозил за город, чтобы «поразвлечься». Еще в 1984-м он служил в Пограничных войсках КГБ СССР, где овладел приемами самбо. Это и помогало ему в дальнейшем душить жертв самбистскими приемами, а потом расчленять тела. Оказалось, что и сатанинские символы он оставлял, чтобы запутать следы.

В ЧЕМ БЫЛ МОТИВ

Психиатрическая экспертиза установила, что у Чуплинского имелись отклонения: тяга к убийствам и садизму в обращении с трупами. Но для совершения преступлений ему нужен был некий триггер. И не только развод вынуждал маньяка хвататься за нож.

- Он ехал на так называемую «пьяную дорогу» - место, где работали девушки, оказывающие интимные услуги. Сажал одну из них в автомобиль, они вместе распивали алкоголь. Затем он начинал провоцировать девушку, чтобы она оскорбила либо его самого, либо вообще всех мужчин. Одна девушка, например, сказала ему: «Все мужики - козлы». Он спросил: «И я козел?» - «И ты!» Этого было достаточно, - рассказывал следователь Владимир Бондаренко, который вел дело.

Для Чуплинского неприятной темой были еще венерические заболевания. Он сам ими болел, и трех проституток убил после того, как узнал, что и они больны ЗППП.

«Я ОГОВОРИЛ СЕБЯ»

Маньяка приговорили к пожизненному сроку. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Накануне приговора Чуплинский написал письмо, копия которого попала в редакцию «Комсомольской правды».

- Мою семью стали преследовать, - заявлял он в письме, добавляя, что оговорил себя, спасая дочек от самосуда и косых взглядов.

Девочки (младшей тогда было 8, старшей - 13 лет) не могли спокойно продолжать ходить в школу, когда их папу показывали по телевизору и называли маньяком. То же самое он говорил и на суде в 2018 году, даже пустил слезу. Но присяжные не разжалобились, а единодушно приняли решение, что он виновен. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Бывший милиционер пытался отстоять свою правду и подал апелляцию. Было назначено новое рассмотрение дела. Через полгода опять решение - тоже пожизненное. В сентябре 2019 года его этапировали в Хабаровский край, в колонию особого режима ИК-6 поселка Эльбан «Снежинка».

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