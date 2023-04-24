Новосибирский СК возбудил уголовное дело на лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске Следком возбудил уголовное дело на известного музыканта Алексея Кортнева, лидера группы «Несчастный случай». Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил источник в правоохранительных органах.

– Уголовное дело действительно возбудили по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», - уточнил КП-Новосибирск источник.

По данным собеседника, в феврале, когда Кортнев был в Новосибирске на концерте, он проявил неуважение к представителям закона. Тогда исполнителя задержали и доставили в отдел полиции. Очевидцы сообщали, что в процессе общения с полицейскими Алексей Кортнев показал неприличный жест одному из них

Кортнев же в общении с журналистами заявил, что инцидент исчерпан. По его словам, на него даже не составляли протокол.

Концерт Кортнева должен быть пройти в Академгородке 14 февраля. Однако во время мероприятия, сообщали представители артиста, в соседнем здании случилось задымление. Из-за чего в клубе отключили электричество. После случившегося на место приехали полицейские. Кортнева и Дмитрия Чувелёва забрали в отдел для выяснения обстоятельств. После чего отпустили.

В СК РФ по Новосибирской области отказались комментировать возбуждение на певца уголовного дела.

Известно, что санкции статьи, которую вменяют Кортневу, предусматривают штраф до сорока тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

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