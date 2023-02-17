В Новосибирске лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева задержали после сорванного дымом концерта

В Новосибирске в отдел полиции вызывали лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева.
Фото: Андрей МИНАЕВ
В новосибирском Академгородке концерт дуэта из рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева и Дмитрия Чувелёва закончился поездкой в отдел полиции. Об инциденте, произошедшем в День святого Валентина, сообщили в официальной группе команды «Несчастный случай» в социальной сети «ВКонтакте».
Во время концерта в отделении Почты России по соседству произошло задымление, и в клубе сначала отключили электричество, а потом приехали полицейские и пожарные. Артисты и зрители разъехались.
– Позже Алексей и Дмитрий были вызваны в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий, – прокомментировали в группе.
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