Нейросети часто подводят двоечников еще сильнее. Фото: Предоставлено учителями //Евгения ГУСЕВА

Российские учителя (особенно русского языка) хватаются за головы. Все чаще им сдают работы, выполненные искусственным интеллектом. Ученики-«мошенники» даже не проверяют выданный роботом результат. В итоге Тарас Бульба становится Тарасом Картофелем, а купец Калашников - автоматом. Нейросеть частенько не распознает обороты русской классики, коверкает фамилии и выдает бредовые тексты, дети же бездумно их копируют. О том, что приходится читать учителям, - в материале КП-Новосибирск.

Герой романа Гоголя превратился в Тараску Картофеля. Фото: Предоставлено учителями

БУЛЬБА ПРЕВРАТИЛСЯ В КАРТОШКУ

Корреспондент КП-Новосибирск пообщался с преподавателями литературы новосибирской онлайн-школы. Те признали: в последний месяц их завалили сочинениями от нейросети. Но по большей части педагоги сразу распознают слог робота.

Учителя поделились примерами таких опусов. Говорят, когда читаешь, ощущение, что текст писал иностранец. Давайте же посмотрим, что сдлают дети.

Один семиклассник попросил нейросеть написать сочинение по повести Гоголя «Тарас Бульба», вот небольшой отрывок:

- Тараска Картофель весьма с уважением принадлежит к Запорожской сечи, в его виде я представлял патриотическое развитие, он приучает и собственных сыновей уважать Запорожскую сечь… Тут он совершенствовал собственный профессионализм, обладание нагайкой, саблями, употреблял горилку, и безусловно в каждый период был согласен оберегать родину*.

Сочинение по роману Пушкина «Станционный смотритель» превратилось в бредовый текст. Фото: Предоставлено учителями

Другой мальчик взял повесть Пушкина «Станционный смотритель» и попросил дать характеристику персонажей. Нейросеть написала про Дуню, дочь Самсона Вырина, следующее:

- Папа целую душу в детей инвестировал. А данный повзрослевший «ребенок», чуть в просторе возник странный «папик», уходила домой*.

Нейросеть перевела фамилию Купца Калашникова как автомат. Фото: Предоставлено учителями

Школьников несложно раскусить: допущенные ошибки говорят сами за себя. Трудности перевода возникли и с поэмой «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» авторства Михаила Лермонтова:

- Автомат направился в сражение вместе с опричником согласно абсолютно справедливым обстоятельствам…*.

Даже классических «двоечников» учителя уважают больше. Фото: Предоставлено учителями

ДВОЕЧНИК НАПИШЕТ ЛУЧШЕ

Новосибирские учителя русского и литературы сразу распознали подвох: несогласование слов в предложении, неожиданные сочетания слов, стилей, отсутствие грамматической связи между словами и бредовый сюжет. Любой реальный двоечник написал бы лучше. Да, ошибки у него были бы и в орфографии, и в пунктуации, но они были бы человеческие, понятно откуда взявшиеся.

- Как минимум двое ребят, им по 13 лет, обращаются к такому способу написания сочинений на постоянной основе. Появилась такая проблема только сейчас. Спустя время в этих работах стало меньше бессмыслицы, и, к сожалению, уже сложно доказать, что ребенок написал сочинение не своими силами, так как ничего подобного в интернете нет, - поделилась с КП-Новосибирск учитель русского и литературы онлайн-школы. - За откровенную бессмыслицу ставлю двойку и отправляю работы родителям, они с таким решением согласны.

Онегин стал «Юджиовеном», а Ленский - «Кукушкиным». Фото: Предоставлено учителями

МОГУТ БЫТЬ ХОРОШИСТАМИ, НО ЛЕНЯТСЯ ЧИТАТЬ

Искусственный интеллект набирает популярность, и учителя беспокоятся об этом. Приведенные выше примеры - откровенная халтура, ведь школьники даже сами не читали сгенерированный текст и ничего в нем не меняли.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Нейросети сами не учатся»

Эксперты по нейролингвистике и программированию Математического центра в Академгородке уверены: школьники использовали бесплатные аналоги зарубежной сети ChatGPT. Попасть в оригинальную нейросеть они вряд ли смогут: для доступа нужна регистрация по номеру телефона, а телефонные номера из России не поддерживаются.

- Скорее всего, несогласованные слова и предложения - это несовершенство нейросети, связанное с ее недообучением. Если использованная школьником нейросеть была одним из «слабых» аналогов ChatGPT, то искусственно сгенерированный текст видно невооруженным глазом. В таком тексте может страдать фактология, но с точки зрения морфологии и синтаксиса он будет почти безукоризненным. Учителю можно применить еще и стилистический анализ: если стиль сочинения школьника достаточно отличается от того стиля, которым он пишет обычно, то возможно, школьник воспользовался ChatGPT, - прокомментировал КП-Новосибирск старший преподаватель кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики Гуманитарного института НГУ Иван Бондаренко.

Сейчас в России и за рубежом разрабатываются программы, способные отличать «почерк ИИ» и распознавать подделки. Это должен быть аналог «Антиплагиата». Для преподавателя же по-прежнему главный повод поставить неуд - устная проверка ученика. Если предмета не знаешь, не вывернешься. А вот кто именно помогал сделать домашку - искусственный интеллект или же другой человек, для образовательного процесса уже не так важно.

* Орфография и пунктуация сохранены.

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