В Новосибирске восьмиклассник получил две пятерки за сочинение, написанное нейросетью

В Новосибирске находчивый восьмиклассник получил две пятерки за сочинение, написанное нейросетью. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске восьмиклассник из Первомайки получил 5 за сочинение, написанное искусственным интеллектом. Удачным опытом он поделился с журналистом BFM-Новосибирск.

Сначала нейросеть решила ученику задачи по математике, затем он захотел проверить чат-бот на знание русского языка.

— Нужно было написать сочинение-описание по картине «Мокрый луг» художника Федора Васильева. Я прямо так в чате нейросети и написал. Меньше, чем через минуту, он мне выдал текст из 225 слов. Текст оказался уж точно не хуже моих сочинений, — рассказал восьмиклассник.

По словам мальчика, перед сдачей сочинения он лишь поправил в нём несколько сложных оборотов. В итоге учительница не заметила подвоха и поставила школьнику 5/5.

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