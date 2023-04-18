«Он в снегу уже замерзал, прощался с жизнью»: под Новосибирском спасли инвалида, который четыре дня блуждал по лесу

Мужчина четыре дня провел в зимнем лесу. Фото: Предоставлено егерем Андреем Зайковым

38-летний Виталий из села Шипуново поехал в лес колоть дрова – и заблудился. Через 4 дня его спасли два егеря заказника «Инской», мужчина мог не пережить последнюю ночь. Он чудом выжил, но обморозился.

- Виталий пошел в лес колоть дрова. Потом хотел выйти к селу, но промахнулся и заплутал. Егеря нашли его по следам, он в снегу замерзал – мог ночь и не пережить. Отогрели его, накормили и отвезли домой в Шипуново. Фельдшер его осмотрела, вроде в порядке, только руки немного обморозил, – сообщил КП-Новосибирск глава Шипуновского сельсовета Валерий Ряшенцев.

Спасителями оказались охотоведы заказника «Инской» Андрей Зайков и Денис Герасименко. Они обнаружили замерзавшего мужчину при патрулировании заказника, сообщили в минприроды Новосибирской области.

- Мы сразу же отвели его в машину, чтобы отогреть. Он очень сильно хотел пить. Четыре дня на морозе в лесу без еды и воды - чудо, что он живой. Еще бы день в таких условиях и возможно эта история завершилась бы неблагоприятным для него образом, – рассказали сотрудники Природоохранной инспекции.

Спасенный сибиряк живет с мамой пенсионеркой в селе Шипуново. Парень – инвалид с детства, но помогает маме и подрабатывает разнорабочим, говорят соседи.

- Мать вся в слезах, переживает сильно. Мужики-егеря – молодцы, им большая благодарность от всех нас! Морозы держатся, он мог и ночь не пережить, - рассказал Валерий Ряшенцев.

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