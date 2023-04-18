Был в лесу четыре дня: под Новосибирском сотрудники Минприроды спасли заблудившегося мужчину

По какой-то причине сибиряк сошел с дороги и заблудился. Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Новосибирской области четыре дня блуждал по лесу, пытаясь найти выход. Во вторник, 18 апреля, охотоведы обнаружили его полузамерзшим в заказнике «Инской».

Как рассказал в своем телеграм-канале глава Минприроды НСО Евгений Шестернин, житель деревни Шипуново в Сузунском районе ушел из дома в прошлую пятницу. По какой-то причине сибиряк сошел с дороги и заблудился.

Таким образом, мужчина провел в лесу четыре дня.

− Еще одну ночь на морозе он вряд ли бы пережил. Специалисты министерства передали мужчину родственникам, − отметил министр.

Евгений Шестернин поблагодарил сотрудников Минприроды за бдительность и оказанную новосибирцу помощь.

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