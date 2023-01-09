Что произошло в Новосибирске в ночь на 9 января 2023 года: последние новости

В Новосибирске завершился фестиваль снежной скульптуры. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

В Центральном парке Новосибирска 8 января завершился фестиваль снежной скульптуры. Стали известны мастера, чьи композиции произвели наибольшее впечатление на окружающих. Первое место заняла команда из Республики Тыва. Второе место досталось мастерам из Республики Алтай, третье – творческому союзу умельцев из Новосибирска и Геленджика. Приз мэра Новосибирска Анатолия Локтя получила команда из Хабаровского края.

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды 9 января. Новосибирцев ждут мокрый снег, сильный ветер и гололед. В день жестянщика риск попасть в ДТП или упасть на улице увеличивается, поэтому водители и пешеходы должны быть максимально внимательными.

Жителей Новосибирска обязывают вакцинироваться от коронавируса для полета в Таиланд. Требование распространяется на туристов старше 18 лет. Для регистрации на рейс необходим один из вариантов: 1) справка о вакцинации от ковида любой из вакцин, одобренных ВОЗ и Министерством общественного здравоохранения Таиланда; 2) справка о том, что вы перенесли коронавирусную инфекцию.

На Михайловской набережной в Новосибирске вылепили 130 снежных баб. Это количество помогло официально установить рекорд России. Теперь Новосибирск носит новый статус – город снежных баб.

Квартиру новосибирца атаковали полчища жуков с пихты. Незваные гости появились спустя две недели после установки дерева. Мужчина уверен, что ему продали пихту, в которой изначально были насекомые. Однако продавец отказывается возвращать сибиряку деньги.

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